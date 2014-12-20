Drupal несколько доработок по дизайну и функционалу.

Добрый день всем 1) Хочу переделать сайт www.tobuladiena.lt в сайт одной страницы, ну на примере http://xgraphica.com или https://www.atlassian.com/time-wasting-at-work-infographic или http://www.jamesgarner.co.uk или то что вы посоветуете, с добавлением некоторой небольшой информации, но суть должна быть как и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Список работ.
1. Момент по нижней части сайта размер страницы сначала сделали фиксированным получается если текста больше, то страница увеличивается а колонки остаются на своем месте нужно сделать чтобы колонки тоже вытягивались если текста больше.
2. Две ссылки не открываются на одном из языков раньше открывалась сейчас, что то перестали.
3. Слоган и логотип сменить
4. Сделать вывод товаров любых в правую колонку
5. При переходе на другую страницу с товарами снизу убрать дубли номеров страниц.
6. Отцентрировать в правой колонке текст по правому краю и сделать жирным
7. Дописать в названии левом меню 1 слово.
8. В правой колонке сделать вывод еще одного предложения под блоком меню.
9. Вывод товаров на страницу сделать 3 в ряд вместо 4
10. Проверить адаптивность к браузерам.
Оплата 15 EUR.
Оплата через платежную систему Paypal.
Срок 1-2 дня.
Оплата после выполнения всех работ.
Спасибо за внимание.
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