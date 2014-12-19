Рисование адаптивного дизайна, срочно

Требуется дизайн главной страницы сайта, связанного с макияжем и косметикой. Стиль: разумный минимализм, веб 2.0. Обязательно указывать цену в рублях (можно в личку) и показать примеры выполненных работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рисование адаптивного дизайна, страниц всего 5, вариантов разрешений 3,. Требуется сделать в течении 2 часов первый вариант главной страницы в двух разрешениях, после согласования аванс. пишите ваши скайпы. Бюджет 450$, оплата только поэтапно
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