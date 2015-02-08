Редизайн сайта

$30
Дизайн сайтовЗавершен23 заявки279 просмотров
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Требуется провести редизайн сайта http://trezv.su/

Не кардинальный, с сохранением тематики.

Подробнее предпочтения по новому оформлению напишу выбранному исполнителю.

Бюджет 2000 рублей (30$), оплата по завершении на WMR либо Яндекс Деньги

Дизайн сайтаРедизайн сайта
9 лет назад
trubingood
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
10 дней назад
9 лет назад
$25
1 день
Все сделал быстро и качественно. Рекомендую.
Очень доволен сотрудничеством с Ильей! Спасибо за интересный проект. С удовольствием буду сотрудничать в будущем. Рекомендую!
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