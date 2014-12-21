На сайте бсош3.рф с jomsocial (http://бсош3.рф/jomsocial.html) необходимо поменять шаблон на GK News 2 http://www.gavick.com/demo/joomla25/news2/ Рассматриваются вебмастера и студии имеющие возможность установки лицензионных шаблонов gavick.com Работы будут проводиться на другом сервере на синониме сайта. Бюджет в пределах стоимости официального ...
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1) Нужно сделать дизайн текста статей ( для красивого оформления ) нужно прорисовать как выделять списки заголовки и так далее.
сайт - http://dom-semua.ru/popylar-diets/166-dieta-kima-protasova.html
2) Сделать дизайн в верхнего меню.
стоимость 700 wmr
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