Отрисовать по списку элементы для сайта

1.Favicon

2.Баннер для заглушки на сайте(типа здесь могла бы быть ваша реклама) - 468x60

3.Баннер для заглушки на сайте(типа здесь могла бы быть ваша реклама) - 262px × 224px и 262px × 448px

4.Нарисовать наш хештег картинку, её же на прозрачном фоне для watermark

5. Отрисовать сердечко или что то вместо него

Оплата ЯД или на любой банк карту