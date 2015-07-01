aledoroff

Илья aledoroff

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Рад приветствовать у себя в профиле!

Мы создаем, продвигаем и реализовываем Ваши идеи!

1. Продвижение сайта в ТОП поисковых систем Google и Яндекс

2. Создание, разработка, дизайн сайтов

3. Аудит сайтов (технический, юзабилити, рынка)

4. Настройка контекстной рекламы (Яндекс Директ, Google Adwords)

5. Другие виды рекламы (рассылка объявлений на досках объявлений, ведение блогов)

6. Комплексное продвижение сайтов

Рекомендации и советы в скайпе!

Мы специализируемся в аудите, создании и оценке сайтов. Готовы

предложить лучшую стратегию для рекламы. Ведь можно выкинуть тысячи

долларов на рекламу и не получить эффекта, а можно вложить грамотно

необходимую сумму и привлечь посетителей на Ваш сайт.Но посетители

покупателям рознь — тут мы можем помочь, чтобы трафик на Ваш сайт был

целевой. Среди инструментов для нашей работы мы можем предложить разные

варианты.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =   ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ (SEO)   = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Благодаря наличию собственных аналитиков, копирайтеров, линкбилдеров,

поведенческих и социальных менеджеров, программистов, дизайнеров и

специалистов по рекламе мы можем обеспечивать всестороннее продвижение и поддержку сайтов в русскоязычном сегменте интернета.

Безопасность превыше всего!

Учитывая обновления поисковых алгоритмов и участившиеся случаи

пессимизаций при проведении классических SEO-мероприятий, мы не

используем устаревших методов продвижения и добиваемся максимального

соответствия «рекомендациям для вебмастеров» Яндекс и Google.

Что мы делаем для достижения максимальной эффективности:

- анализ рынка и уровня конкуренции, оценка сезонности и динамики спроса;

- технчиеская аналитика сайта с элементами юзабилити и оценки конверсий;

- сборка базового и расширенного семантических ядер;

- полная внутренняя оптимизация;

- наполнение сайта гибридными текстами;

- выполнение доработок по улучшению юзабилити и конверсии;

- внедрение элементов SMO для улучшения ПФ сайта;

- динамическое размещение вечных статейных ссылок (безанкорно);

- размещение nofollow социальных сигналов;

- постоянное обновление контента;

- ежемесячный анализ результатов и корректировка планов продвижения.

А вот какие это дает результаты:

- рост трафика из поисковых систем до 900%;

- улучшение конверсии сайта;

- уменьшение стоимости лида и заказа;

- рост показателей вовлечения пользователей;

- снижение количества «отказов».

Сколько стоят наши услуги:

Москва и Санкт-Петербург:

Бюджеты: от 22 000 РУБ в месяц

Сроки: от 9 до 16 месяцев

Остальные регионы СНГ:

Бюджеты: от 15 000 РУБ в месяц

Сроки: от 7 до 14 месяцев

= = = = = = = = = = = = =  КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА (ДИРЕКТ, ADWORDS   = = = = = = = = = = = = =

Контекстная реклама, безусловно является наиболее быстрым и надежным

каналом для привлечения целевых посетителей. Однако, для того, чтобы

контекст приносил прибыль, необходимо расширять улучшать кампании,

модицифировать объявления

Как определить, что Ваша реклама настроена некорректно:

Какие результаты мы гарантируем:

Сколько стоят наши услуги:

Яндекс Директ:

Создание 1 объявления: от 20 до 30 РУБ

Ведение кампаний: от 5 до 13% от бюджета в месяц

Google AdWords:

Создание 1 объявления: от 25 до 35 РУБ

Ведение кампаний: от 5 до 13% от бюджета в месяц

= = = = = = = = = = = = = = =   КОПИРАЙТИНГ, ГИБРИДНЫЕ ТЕКСТЫ   = = = = = = = = = = = = = = =

 = = = = = == = = = = = = = = =   КОМПЛЕКСНАЯ WEB-АНАЛИТИКА   = = = = = = = = = = = = = = = = =

 = = = = = == = = = = = = = = =   УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ (SERM)   = = = = = = = = = = = = = = = =

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Интеграция личного кабинета с API Ethereum

    На сайте на InstantCMS, нужно доработать систему регистрации, чтобы была привязка к Google Auth, после регистрации, пользователь попадет в личный кабинет и должен оплатить доступ по средствам Ethereum, далее нужно выполнить проверку - прошла ли оплата ...

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    AJAXOpencart
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Тексты лазерный пейнтбол

    Ищу человека разбирающегося в тематике лазертаг и пейнтбол Нужно написать продающий текст 2000-4000 символов Ключи: лазертаг лазертаг новокузнецк лазертаг междуреченск лазертаг официальный сайт лазертаг цена ...

    Продающие тексты1 исполнитель
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  • Ищу копирайтера для наполнения сайта описаниями

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    Копирайтинг19 заявок
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  • Добавить на сайт вебкамеры и описание

    Добрый день! Городской портал нуждается в наполнении, нужно заполнить красиво и информативно раздел вебкамеры для Новороссийска, Анапы и Краснодара + описание к каждой 1000 символов с ключами - вебкамера + ..местоположение или название камеры... ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Прописать заголовки к фотографиям в галерее

    $10

    Есть сайт _zakaz-kovki.ru нужно для него в галерее ко всем фото прописать интересные титлы, точнее заголовки вот напрмиер по этим ссылкам http://zakaz-kovki.ru/gallery/image/85/13/desc/3/1/ http://zakaz-kovki.ru/gallery/image/39/24/desc/3/1/ ибо в титл им скрипт ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Переписать раздел

    $10

    НУжен копирайтер переписать раздел _kudago.com/msk/list/kinoteatry-pod-otkrytym-nebom-v-moskve/ Плачу 30р за 1000 символов, только ЯД.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайт на сайт по художественной ковке

    Нужен Копирайтер на сайт по художественной ковке, заполнить разделы изделий и писать сео тексты по 3000 на ключ, ключи дам. ТАкже нужно написать текст на главную до 500 символов в разделы - что такое ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Описания к фото и текст на главную

    Привет! Нужно написать текст приветствия на главную страницу сайта на тематику ковка, художественная ковка и т.д. а также написать описания к фото на сайте, примерно около 100 всего будет, готов платить 35р за 1000 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Работы по CMS Status-X

    1. Вывести на главную страницу, отображение случайных фото из галереи и оформить форму вывода, пример -_gallery-kovka.ru 2.Сделать такое же превью для фото в галерее - _korolev-kovka.ru/raspashnye-vorota-s-derevom/ Донор - _zakaz-kovki.ru ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Правки по InstantCMS

    1. Сделать чтобы на странице пользователя по умолчанию публиковалась дата в профиле и при регистрации была обязательна. 2. Обязательное добавление аватара при регистрации 3.Изменить внешний вид регистрации и страницы входа, сделать более привлекательные ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать шаблон адаптивным

    Добрый день! есть сайт _oneinmoskow.com нужно сделать шаблон адаптивным под мобильные и планшеты. Пишите цену и срок, а также варианты решения этой проблемы

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Мелкие доработки на InstantShop

    InstantCMS 1.10.4 _oneinmoskow.com/shop 1.Лого магазина, в стилистике сайта - надпись скажу 2.Подобрать клипарт для картинок в категориях в магазина.(например футболки, обувь, толстовки, штаны, шорты, трусы и т.д.) 3.Вывести внизу под категориями, ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Придумать опросы

    Есть сайт знакомств, о отношениях, москве, встречах в москве, о сексе - ссылку отправлю в ЛС. Нужно придумать и составить 10 опросов до 8 пунктов вариантов ответа - каждый!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доделать дизайн для InstantCMS и пару модулей

    Начали делать сайт, теперь ищу нового, ответственного исполнителя, нужно закончить работу. ТЗ дизайн и верстка для http://oneinmoskow.com/ 0. Знакомства 1. Профиль 2. Фото 3. Форум 4. Магазин 5.Обьявления ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Вывести координаты из JSON на карту яндекс
Очень адекватный человек. Задания формулирует четко, оплачивает работу сразу. Продолжим сотрудничество.
Работа сделана вся и даже больше, отличная коммуникация в процессе выполнения задачи, очень доволен. Будем работать еще!
Ответный отзыв
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Тексты лазерный пейнтбол
Интересный заказ за достойную оплату. Могу рекомендовать Илью как хорошего Заказчика!
Отличный продающий текст, сроки и ТЗ соблюдены, рекомендую данного исполнителя
Ответный отзыв
helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Прописать заголовки к фотографиям в галерее
Илья отличный заказчик, быстро объяснил суть задачи, был всегда на связи, и моментально оплатил работу. Рада была сотрудничать!
быстро и качественно, точно в срок
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ek_smm
40 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Копирайт на сайт по художественной ковке
Очень хороший заказчик. Четкое ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата работы. Рекомендую!
Хороший и ответственный исполнитель!
Ответный отзыв
Galina111
37 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Описания к фото и текст на главную
Понятное ТЗ, оплата вовремя, буду рада дальнейшему сотрудничеству! Рекомендую!
Качество текста на высоте, работа идёт быстро, рекомендую
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