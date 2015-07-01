Рад приветствовать у себя в профиле!

Мы создаем, продвигаем и реализовываем Ваши идеи!

1. Продвижение сайта в ТОП поисковых систем Google и Яндекс

2. Создание, разработка, дизайн сайтов

3. Аудит сайтов (технический, юзабилити, рынка)

4. Настройка контекстной рекламы (Яндекс Директ, Google Adwords)

5. Другие виды рекламы (рассылка объявлений на досках объявлений, ведение блогов)

6. Комплексное продвижение сайтов

Рекомендации и советы в скайпе!

Мы специализируемся в аудите, создании и оценке сайтов. Готовы

предложить лучшую стратегию для рекламы. Ведь можно выкинуть тысячи

долларов на рекламу и не получить эффекта, а можно вложить грамотно

необходимую сумму и привлечь посетителей на Ваш сайт.Но посетители

покупателям рознь — тут мы можем помочь, чтобы трафик на Ваш сайт был

целевой. Среди инструментов для нашей работы мы можем предложить разные

варианты.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ (SEO) = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Благодаря наличию собственных аналитиков, копирайтеров, линкбилдеров,

поведенческих и социальных менеджеров, программистов, дизайнеров и

специалистов по рекламе мы можем обеспечивать всестороннее продвижение и поддержку сайтов в русскоязычном сегменте интернета.

Безопасность превыше всего!

Учитывая обновления поисковых алгоритмов и участившиеся случаи

пессимизаций при проведении классических SEO-мероприятий, мы не

используем устаревших методов продвижения и добиваемся максимального

соответствия «рекомендациям для вебмастеров» Яндекс и Google.

Что мы делаем для достижения максимальной эффективности:

- анализ рынка и уровня конкуренции, оценка сезонности и динамики спроса;

- технчиеская аналитика сайта с элементами юзабилити и оценки конверсий;

- сборка базового и расширенного семантических ядер;

- полная внутренняя оптимизация;

- наполнение сайта гибридными текстами;

- выполнение доработок по улучшению юзабилити и конверсии;

- внедрение элементов SMO для улучшения ПФ сайта;

- динамическое размещение вечных статейных ссылок (безанкорно);

- размещение nofollow социальных сигналов;

- постоянное обновление контента;

- ежемесячный анализ результатов и корректировка планов продвижения.

А вот какие это дает результаты:

- рост трафика из поисковых систем до 900%;

- улучшение конверсии сайта;

- уменьшение стоимости лида и заказа;

- рост показателей вовлечения пользователей;

- снижение количества «отказов».

Сколько стоят наши услуги:

Москва и Санкт-Петербург:

Бюджеты: от 22 000 РУБ в месяц

Сроки: от 9 до 16 месяцев

Остальные регионы СНГ:

Бюджеты: от 15 000 РУБ в месяц

Сроки: от 7 до 14 месяцев

= = = = = = = = = = = = = КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА (ДИРЕКТ, ADWORDS = = = = = = = = = = = = =

Контекстная реклама, безусловно является наиболее быстрым и надежным

каналом для привлечения целевых посетителей. Однако, для того, чтобы

контекст приносил прибыль, необходимо расширять улучшать кампании,

модицифировать объявления

Как определить, что Ваша реклама настроена некорректно:

Какие результаты мы гарантируем:

Сколько стоят наши услуги:

Яндекс Директ:

Создание 1 объявления: от 20 до 30 РУБ

Ведение кампаний: от 5 до 13% от бюджета в месяц

Google AdWords:

Создание 1 объявления: от 25 до 35 РУБ

Ведение кампаний: от 5 до 13% от бюджета в месяц

= = = = = = = = = = = = = = = КОПИРАЙТИНГ, ГИБРИДНЫЕ ТЕКСТЫ = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = == = = = = = = = = = КОМПЛЕКСНАЯ WEB-АНАЛИТИКА = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = == = = = = = = = = = УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ (SERM) = = = = = = = = = = = = = = = =