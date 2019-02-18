Доработка модуля Варианты товаров OpenCart 3x

[url=mailto:[email protected]]Необходимо добавлять товары на сайт. (Оборудование для профессиональной кухни) Предоставим ТЗ на заполнение и сайты откуда брать информацию. Плюс необходимо находить в Яндексе картинки для товаров необходимого формата. Оплата 10 р за один добавленный товар ...
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Здравствуйте! есть модуль Варианты товаров установлен на странице здесь представляет из себя опции, например, чтобы добавлять оттенки, при клике на оттенок, происходит подгрузка другого товара через ajax и в следствии замена title,цены и фотографий товара в слайдере. Сейчас при выборе оттенка видно что происходит замена картинки через перезагрузку части страницы, вызов происходит синхронный и обновляет страницу при выборе оттенка, а хотелось бы, чтобы он динамически подгружал товар, чтобы фото менялось плавно без мерцания, чтобы контейнер не прыгал не менял высоту при загрузке элементов, пример здесь.
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