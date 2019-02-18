Доработка модуля Варианты товаров OpenCart 3x

Здравствуйте! есть модуль Варианты товаров установлен на странице здесь представляет из себя опции, например, чтобы добавлять оттенки, при клике на оттенок, происходит подгрузка другого товара через ajax и в следствии замена title,цены и фотографий товара в слайдере. Сейчас при выборе оттенка видно что происходит замена картинки через перезагрузку части страницы, вызов происходит синхронный и обновляет страницу при выборе оттенка, а хотелось бы, чтобы он динамически подгружал товар, чтобы фото менялось плавно без мерцания, чтобы контейнер не прыгал не менял высоту при загрузке элементов, пример здесь.