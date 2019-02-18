Создание интернет-магазина

[url=mailto:[email protected]]Необходимо добавлять товары на сайт. (Оборудование для профессиональной кухни) Предоставим ТЗ на заполнение и сайты откуда брать информацию. Плюс необходимо находить в Яндексе картинки для товаров необходимого формата. Оплата 10 р за один добавленный товар ...
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Нужен полноценный, современный интернет-магазин с возможностью интеграции с 1С и всем необходимым функционалом. Тематика продажа открыток, марок
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