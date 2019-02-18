Создание интернет-магазина

https://salesdrive.com.ua/by-industry/goods/ При интеграции интернет-магазина на OpenCart с SalesDrive мы высылаем сейчас клиентам инструкцию по примеру Интеграция корзины OpenCart.docx. Кроме этого, высылаем инструкцию: "Синхронізація товарів з сайтом.docx" , чтобы при добавлении/редактировании/удалении товара на сайте - товар добавлялся/редактировался/удалялся и в CRM SalesDrive. Задача ...