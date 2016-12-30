Качественные, грамотные тексты на любую тематику.
Тексты на любую тематику. Грамотно, в сжатые сроки.
Наполнение контентом разных сайтов - новостные, интернет магазины и прочее.
CMS: Bitrix, Wordpress, Joomla, MODx, ОpenCart, DLE
Редактирование, корректировка текстов, документов, таблиц.
Качественная транскрибация аудио в текст.
Портфолио
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- Текст для сайта, разделы "О нас" и "Коллектив"121 просмотр
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- Текст для сайта, раздел "Кованые изделия"134 просмотра
- Текст для сайта, раздел "Кованые изделия"125 просмотров
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$90
9 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
7 лет назад
Отличная работа, спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Приятное сотрудничество, рекомендую.
$28
8 баллов
7 лет назад
Всё как нужно, задание было не из простых.
Ответный отзыв
Рекомендую, отличный заказчик!
$8
9 баллов
7 лет назад
Спасибо! Рекомендую, хорошая и качественная работа!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Оплата в срок. Рекомендую.