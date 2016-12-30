Galina111

Галина Лунякова Galina111

 
36 летКазахстан/Петропавловск
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Качественные, грамотные тексты на любую тематику.

Тексты на любую тематику. Грамотно, в сжатые сроки.

Наполнение контентом разных сайтов - новостные, интернет магазины и прочее.

CMS: Bitrix, Wordpress, Joomla, MODx, ОpenCart, DLE

Редактирование, корректировка текстов, документов, таблиц.

Качественная транскрибация аудио в текст.

WordPressJoomlaMODXБитриксDLE
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Отзывы заказчиков
pmezentsev
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Транскрибировать видео по IT тематике
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
berdov
Павел 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$90
9 баллов
6 лет назад
Ещё 10 статей по стройке/ремонту
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
mmg2004
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Написание 5-ти SEO-статей по интервью
Отличная работа, спасибо!
Отличный заказчик! Приятное сотрудничество, рекомендую.
Ответный отзыв
world-company
Дмитрий 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$28
8 баллов
7 лет назад
Копирайт, описание категорий
Всё как нужно, задание было не из простых.
Рекомендую, отличный заказчик!
Ответный отзыв
GetFriday
Елена 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$8
9 баллов
7 лет назад
Расшифровка аудио
Спасибо! Рекомендую, хорошая и качественная работа!
Отличный заказчик! Оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв