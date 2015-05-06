Описания к фото и текст на главную

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки256 просмотров

Привет! Нужно написать текст приветствия на главную страницу сайта на тематику ковка, художественная ковка и т.д.

а также написать описания к фото на сайте, примерно около 100 всего будет, готов платить 35р за 1000 символов.

Оплата на ЯД

10 лет назад
aledoroff
Илья 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Galina111
37 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$10
2 дня
Качество текста на высоте, работа идёт быстро, рекомендую
Понятное ТЗ, оплата вовремя, буду рада дальнейшему сотрудничеству! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Galina111
37 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад