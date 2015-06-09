Нужен качественный копирайт

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Завершен32 заявки567 просмотров

Здравствуйте

Нужен опытный копирайтер для уникализации, расширения и написания новых текстов. Тематика строительные машины.

Под все тексты есть точные ТЗ, кол-во символов и частота вхождения запросов.

Тексты должны быть очень качественные, все тексты согласовываем и читаем, потому рассчитывайте свои силы.

К работе приступить нужно будет сразу.

От вас цена за 1000 знаков копирайт и рерайт.

10 лет назад
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

TAN644
51 год
17 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
10 лет назад
$6
1 день
Всё хорошо
Хороший заказчик! Pекомендую!

Заявки фрилансеров

TAN644
51 год
17 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
10 лет назад