Нужен качественный копирайт

Здравствуйте

Нужен опытный копирайтер для уникализации, расширения и написания новых текстов. Тематика строительные машины.

Под все тексты есть точные ТЗ, кол-во символов и частота вхождения запросов.

Тексты должны быть очень качественные, все тексты согласовываем и читаем, потому рассчитывайте свои силы.

К работе приступить нужно будет сразу.

От вас цена за 1000 знаков копирайт и рерайт.