Написать 700 анкоров для sape

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки160 просмотров

Здравствуйте! Нужно написать около 700 анкоров для биржи ссылок sape. ТЗ в приложении. оплата 3 р. анкор.

10 лет назад
danil4er
39 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Zozulya
38 лет
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
10 лет назад
$35
3 дня
Все хорошо, претензий нет. Спасибо!
Данил - хороший заказчик. Приятен в общении, всегда отвечает на вопросы, оплата в срок. Буду рада еще поработать с ним.

Заявки фрилансеров

Zozulya
38 лет
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
10 лет назад