Оживить форум на начальном этапе

Форум автомобильно-бытовой тематики.

Был закрыт длительное время. Сейчас есть необходимость в его реанимации.

Созданы основные разделы и подразделы (возможно создание других веток).

Нужно зарегистрироваться под несколькими никами и создать активность.

Объявления должны соответствовать тематике и заинтересовывать потенциальных пользователей.

Распределение объявлений должно быть последовательным, не выгрузкой одномоментно, а последовательно утро-день-вечер.

autougonam.net(раздел форум).

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