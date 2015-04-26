Нужно написать 3 уникальные статьи(копирайт!!!)ТЕМЫ: 1) Все о заработке с Орифлейм.2 )Бизнес-возможности с Орифлейм.3) Почему Орифлейм?. Текст,должен быть без ошибок,составленный грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья = 2500-3000 знаков.Статьи должны быть логически завершенными и представлять ...
Оживить форум на начальном этапе
Форум автомобильно-бытовой тематики.
Был закрыт длительное время. Сейчас есть необходимость в его реанимации.
Созданы основные разделы и подразделы (возможно создание других веток).
Нужно зарегистрироваться под несколькими никами и создать активность.
Объявления должны соответствовать тематике и заинтересовывать потенциальных пользователей.
Распределение объявлений должно быть последовательным, не выгрузкой одномоментно, а последовательно утро-день-вечер.
autougonam.net(раздел форум).
Оплата только в рублях. Яндекс деньги или банковская карта переводом.
Заявки фрилансеров
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