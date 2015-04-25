Медицинские тексты

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Закрыт16 заявок241 просмотр

Написать серию текстов медицинской тематики с упоминанием заданных ключевых слов. Оплата по факту выполнения (можно после каждого текста), 40р/1000 збп. Нужны осмысленные тексты без воды

10 лет назад
SmartText
Елена 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров