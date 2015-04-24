Рерайт (Англ. яз.): Корма для собак (новичкам)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки169 просмотров

Оплата - не больше 2$

(кто согласится на меньшую оплату, походу и будет выбран исполнителем)

ПРимер текста в приложении.

Объем на перспективу - 50 статей

Сейчас начинаем с 5

Скроки - не спеша в течении 5дней

супер бонус - ЖИРНЫЙ ОТЗЫВ

10 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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