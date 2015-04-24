Требуется написать около 10 статей на тему остекление в домах разных серий. Ссылка на страницу где находятся серии домов, кликаем на фото дома и попадаем на страницу где будет таблица цен и статья, посвященная этой ...
Рерайт (Англ. яз.): Корма для собак (новичкам)
Оплата - не больше 2$
(кто согласится на меньшую оплату, походу и будет выбран исполнителем)
ПРимер текста в приложении.
Объем на перспективу - 50 статей
Сейчас начинаем с 5
Скроки - не спеша в течении 5дней
супер бонус - ЖИРНЫЙ ОТЗЫВ
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