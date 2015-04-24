Статьи по остеклению домов разных серий.

Требуется написать около 10 статей на тему остекление в домах разных серий. Ссылка на страницу где находятся серии домов, кликаем на фото дома и попадаем на страницу где будет таблица цен и статья, посвященная этой серии дома http://mosgor-balkon.ru/price/home/ .

Нужно некоторое знание темы, дополнительную информацию буду давать я.