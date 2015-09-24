Написать описание для фильмов

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Завершен38 заявок912 просмотров

Нужно написать описание для 10 фильмов. Основное требование чтобы текст легко читался и без заумных слов. Примерно 550-600 знаков без пробелов. Если тексты понравятся - продолжу сотрудничество, фильмов много). Указывайте свои цены.

10 лет назад
vovasl
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

babuinische
57 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Все сделано, проблем нет
Четко прописанное ТЗ на все виды работ, ясность требований к заданию и быстрота реакции делает сотрудничество с Владимиром весьма комфортным. Всем, кто стремится работать стабильно, по прописанным правилам и с незамедлительной оплатой, можно только пожелать такого заказчика как Владимир.

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babuinische
57 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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