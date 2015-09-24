Написать описание для фильмов

Четко прописанное ТЗ на все виды работ, ясность требований к заданию и быстрота реакции делает сотрудничество с Владимиром весьма комфортным. Всем, кто стремится работать стабильно, по прописанным правилам и с незамедлительной оплатой, можно только пожелать такого заказчика как Владимир.