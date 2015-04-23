Нужен человек на постоянную работу, который имеет опыт продаж.

Нужен копирайтер с навыками продаж, который способен написать продающий текст (сценарий, сейлз, шаблон), для операторов колл-центра.

Мне необходимо, чтобы вы всегда находились онлайн в течение рабочего дня в Skype и могли в случае вопросов обсудить со мной работу по Skype. Звонков от меня будет достаточно много, поэтому совмещать основную работу с данной работой у вас не получится.

Работа с 9:00 до 17:00 МСК постоянно. Выходные: суббота и воскресенье.

Зарплата от 15 000 до 40 000 рублей в месяц, в зависимости от Вашей продуктивности. Оплата производится каждый день, в конце рабочего дня.