Требуются услуги сео-копирайтинга. Необходимо написать тексты для сайта агентства переводов. Сайт на данные момент в разработке. В прикрепленных файлах примерный бриф (сразу прошу прощения у того, чей шаблон я для этого брифа использовала. ...
Написание статей для сайта юридической компании
Необходимо наполнить сайт юридической компании статьями.
Статьи должны вызывать доверие у клиента, продавать юридические услуги, раскрывать информацию о компании.
Сайт в стадии разработки.
Для начала нужно написать пару статей. В случае если работа понравится наполнить нужно весь сайт.
Плюсы компании:
Высокопрофессиональная команда: опытные специалисты, имеющие статус адвоката в Ханты-Мансийском автономном округе, способны как ответить на текущие вопросы, так и решить сложные задачи.
Выгодное сотрудничество. Наши клиенты убедились, что их выгода намного превышает суммы наших гонораров.
Надежный партнер. Наши клиенты твердо знают, что мы не пойдем на сделки с их конкурентами. Наши процессуальные оппоненты предпочитают вести с нами честную игру.
Эффективно защищаем интересы клиентов: процент выигранных судебных дел нашими сотрудниками в судах различных юрисдикций составляет 93%.
Высокий уровень сервиса: адвокаты, внимательные к клиенту и его проблемам, помогают забыть о правовых проблемах. Мы стремимся вовремя обозначить проблему и найти решение.
Услуги которые мы предоставляем:
Юридические консультации
Бесплатная консультация
Платная консультация
Юридическим лицам
Абонентское юридическое обслуживание
Услуги по регистрации
Регистрация ООО/ИП/НКО
Внесение изменений
Преобразование/Реорганизация
Эмиссия акций
Юридические адреса
Дополнительные услуги
Лицензирование
Медицинская деятельность
Фармацевтическая деятельность
Розничная торговля алкоголем
Управление в сфере ЖКХ
Утилизация опасных отходов
Договорная работа
Досудебное урегулирование спора
Арбитражные споры
Налоговые споры
Уменьшение кадастровой стоимости земельного участка
Ликвидация
Добровольная ликвидация ООО/ИП
Банкротство
Физическим лицам
Составление документов
Составление заявления, ходатайства, претензии
Составление искового заявления
Наследственные правоотношения
Взыскание долга
ДТП и споры со страховой
Жилищные споры
Выписка из квартира без согласия
Заключение договора социального найма
Семейные правоотношения
Расторжение брака
Родительские права
Защита прав потребителей
Недвижимость и земельные правоотношения
Суд с застройщиком
Составление договора купли-продажи, мены, дарения
Регистрация документов в УФРС
Приватизация квартиры/земельного участка
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