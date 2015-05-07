Написание статей для сайта юридической компании

Необходимо наполнить сайт юридической компании статьями.

Статьи должны вызывать доверие у клиента, продавать юридические услуги, раскрывать информацию о компании.

Сайт в стадии разработки.

Для начала нужно написать пару статей. В случае если работа понравится наполнить нужно весь сайт.

Плюсы компании:

Высокопрофессиональная команда: опытные специалисты, имеющие статус адвоката в Ханты-Мансийском автономном округе, способны как ответить на текущие вопросы, так и решить сложные задачи.

Выгодное сотрудничество. Наши клиенты убедились, что их выгода намного превышает суммы наших гонораров.

Надежный партнер. Наши клиенты твердо знают, что мы не пойдем на сделки с их конкурентами. Наши процессуальные оппоненты предпочитают вести с нами честную игру.

Эффективно защищаем интересы клиентов: процент выигранных судебных дел нашими сотрудниками в судах различных юрисдикций составляет 93%.

Высокий уровень сервиса: адвокаты, внимательные к клиенту и его проблемам, помогают забыть о правовых проблемах. Мы стремимся вовремя обозначить проблему и найти решение.

Услуги которые мы предоставляем:

Юридические консультации

Бесплатная консультация

Платная консультация

Юридическим лицам

Абонентское юридическое обслуживание

Услуги по регистрации

Регистрация ООО/ИП/НКО

Внесение изменений

Преобразование/Реорганизация

Эмиссия акций

Юридические адреса

Дополнительные услуги

Лицензирование

Медицинская деятельность

Фармацевтическая деятельность

Розничная торговля алкоголем

Управление в сфере ЖКХ

Утилизация опасных отходов

Договорная работа

Досудебное урегулирование спора

Арбитражные споры

Налоговые споры

Уменьшение кадастровой стоимости земельного участка

Ликвидация

Добровольная ликвидация ООО/ИП

Банкротство

Физическим лицам

Составление документов

Составление заявления, ходатайства, претензии

Составление искового заявления

Наследственные правоотношения

Взыскание долга

ДТП и споры со страховой

Жилищные споры

Выписка из квартира без согласия

Заключение договора социального найма

Семейные правоотношения

Расторжение брака

Родительские права

Защита прав потребителей

Недвижимость и земельные правоотношения

Суд с застройщиком

Составление договора купли-продажи, мены, дарения

Регистрация документов в УФРС

Приватизация квартиры/земельного участка