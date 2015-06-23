(Горшкова) Матыцина Елена владимировна
13.09.1984 г
Алтайский край г.Бийск
Образование: Высшее (Финансы и кредит)
Увлечения: фотограф(съёмка свадеб, корпоративов, художественная постановка), стихи, вокал, танцы(латино).
Отдельно изучала психологию (Немов), парапсихологию, эзотерику, сновидения, гороскоп(Бедаш), Рейки, космоэнергетика, медитации (Кашлинская)
Материнский опыт:Сын Всеволод, (2006 г.р)
2 года подряд состояла в клубе заводчиков кошек породы "Скотиш страйт"
2003-2005 Работа в Земельном комитете по управлению муниципальным имуществом города, а также ведение постановлений земельных документов.
Рерайтер с марта 2012 года
Тематика : Женская, медицина, дети, животные, магия, флора, строительство и ремонт, мода и стиль, здоровое питание, фитнес, диеты, семейные отношения, психология, парапсихология, гороскопы, гадания и т.д. описания, обзоры, рецепты.
Лучшие работы:
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Примеры работ показываю при личной переписке, по желанию заказчика.
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