Deya13

Елена Deya13

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Высокая скорость рерайта. Отличный копирайт

(Горшкова) Матыцина Елена владимировна

13.09.1984 г

Алтайский край г.Бийск

Образование: Высшее (Финансы и кредит)

Увлечения: фотограф(съёмка свадеб, корпоративов, художественная постановка), стихи, вокал, танцы(латино).

Отдельно изучала психологию (Немов), парапсихологию, эзотерику, сновидения, гороскоп(Бедаш), Рейки, космоэнергетика, медитации (Кашлинская)

Материнский опыт:Сын Всеволод, (2006 г.р)

2 года подряд состояла в клубе заводчиков кошек породы "Скотиш страйт"

2003-2005 Работа в Земельном комитете по управлению муниципальным имуществом города, а также ведение постановлений земельных документов.

Рерайтер с марта 2012 года

Тематика : Женская, медицина, дети, животные, магия, флора, строительство и ремонт, мода и стиль, здоровое питание, фитнес, диеты, семейные отношения, психология, парапсихология, гороскопы, гадания и т.д. описания, обзоры, рецепты.

Лучшие работы:

Травы и лечение

Рерайт книги 101 способ заработать в интернете

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Книга 1000 лучших рецептов выпечки

Книга "Современный сонник от А до Я"

Сайт салона красоты описание процедуры Мезонити

Браслет под Сваровски

Как научиться играть в шахматы за 21 день

Диета: вред и польза

Примеры работ показываю при личной переписке, по желанию заказчика.

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Отзывы заказчиков

klenov
Иван 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$32
10 баллов
7 лет назад
Статьи по кулинарии
Хорошо поработали, спасибо.
Не первый год сотрудничаю с Иваном. Человек ответственный и понимающий. Всегда терпелив к вопросам, своевременен в оплате. Буду рада продолжить сотрудничество в новом проекте.
Ответный отзыв
ActionTime
Андрей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
9 баллов
9 лет назад
Несколько творческих рассказов
Елена быстро сориентировалась в темах, сама интересовалась уточнениями и без задержек предоставила тексты.
Всё чётко и по плану. Любой вопрос быстро обсуждается и решается. Как заказчика рекомендую на все 100%
Ответный отзыв
volshebnik56
Сергей 
50 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$53
10 баллов
10 лет назад
Написание статей на тему Сад и огород
Написание статей
Елена отличный и удобный в работе копирайтер. Пригласил работать по одному проекту. Все задания были выполнены в срок. Тексты написаны читабельные и для людей. Уникальность 100%. Надеюсь, что поработаем с ней еще по нескольким проектам. Рекомендую как хорошего исполнителя.
За этот год, Сергей третий новичок на веблансере, с которым я рискую работать без предоплаты и составления договора. Начинаю верить в честность и мудрость заказчиков. Без притязаний, без определённых претензий. Дал задания на неделю - справилась-оплатил = все довольны. Работа в удовольствие, темы любимые, обращение вежливое. Будем продолжать дальше!
Ответный отзыв
valypa
40 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$11
10 баллов
10 лет назад
Написать текст
Отличный исполнитель. Текст написан качественный, уникальный, читабельный. Скорость выполнения работы очень радует)))
Валерия - одна из немногих заказчиков, кто , не имея отзывов на веблансере, смог убедить меня в своей компетенции. Рекомендую её, как добросовестного человека, подходящего для долгосрочного сотрудничества. Весьма вежлива, отзывчива, пунктуальна и НА СВЯЗИ ) что меня лично очень порадовало. Надеюсь, что в дальнейшем Валерия неоднократно воспользуется моими услугами копирайтера сео) . Благодарю за приятную тему=)
Ответный отзыв
ZNTeam
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$63
10 баллов
10 лет назад
Написание текстов по направлению: Организация праздников
Быстро и качественно с удобными вариантами оплаты для минимизации комиссий. Постоянно на связи. Всем рекомендую!
С Максимом работать хорошо=) Обговорили сроки, возможные ошибки и варианты оплаты. Сделала, сдала, похвалили, оплатили. Никаких нажимов, догоняшек и переделок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество=) Рекомендую, как очень хорошего заказчика.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
24 отзыва
$3/час
от $3от 1 дня
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