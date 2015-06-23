За этот год, Сергей третий новичок на веблансере, с которым я рискую работать без предоплаты и составления договора. Начинаю верить в честность и мудрость заказчиков. Без притязаний, без определённых претензий. Дал задания на неделю - справилась-оплатил = все довольны. Работа в удовольствие, темы любимые, обращение вежливое. Будем продолжать дальше!