Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Все отлично. Четко и быстро. Без вопросов. Рекомендую
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Сложилось на одном дыхании)
$3
10 баллов
14 лет назад
Работой очень довольны, выполнил все в срок, как и обещал. Оперативно и качественно. Спасибо
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество. Весьма любезный и чесный заказчик.
$25
10 баллов
14 лет назад
Благодарю за сотрудничество, одни положительные эмоции, делает свою работу в срок и без нареканий. одни +++++
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое формулирование задачи, адекватные замечания, своевременная оплата. Приятно сотрудничать!
$5
10 баллов
14 лет назад
Остался доволен сотрудничеством, оперативно и качественно, всем рекомендую! Буду обращаться и в дальнейшем! Уже дал несколько заданий - работой исполнителя очень доволен.
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество!
$3
10 баллов
14 лет назад
Спасибо, все хорошо и вовремя
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество