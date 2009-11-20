ActionTime

Андрей ActionTime

 
40 летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб-разработка & интернет-маркетинг
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Отзывы заказчиков
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Правки по верстке - 2
Все отлично. Четко и быстро. Без вопросов. Рекомендую
Спасибо за сотрудничество. Сложилось на одном дыхании)
Ответный отзыв
maxis777
Ольга 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
7 отзывов(-1)
$3
10 баллов
14 лет назад
Доработка компонента SimpleFaq для Joomla
Работой очень довольны, выполнил все в срок, как и обещал. Оперативно и качественно. Спасибо
Благодарю за сотрудничество. Весьма любезный и чесный заказчик.
Ответный отзыв
victorydesign
Лекс 
39 летГрузия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Персональный проект для ActionTime
Благодарю за сотрудничество, одни положительные эмоции, делает свою работу в срок и без нареканий. одни +++++
Отличный заказчик, четкое формулирование задачи, адекватные замечания, своевременная оплата. Приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
victorydesign
Лекс 
39 летГрузия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Собрать простенький флеш баннер
Остался доволен сотрудничеством, оперативно и качественно, всем рекомендую! Буду обращаться и в дальнейшем! Уже дал несколько заданий - работой исполнителя очень доволен.
Благодарю за сотрудничество!
Ответный отзыв
mariakom
Мария 
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
23 отзыва
$3
10 баллов
14 лет назад
Доработка кодов флеш-баннера
Спасибо, все хорошо и вовремя
Благодарю за сотрудничество
Ответный отзыв