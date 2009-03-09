kuzyusha

Екатерина Берловская kuzyusha

 
39 летРоссия/Тула
15 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
SEO, Контекстная реклама

1. SEO

- Подбор СЯ

- Аудит (юзабилити, технический)

- конверсии

- Директ и Google AdWords

- Работа с ссылочной базой

- Внутренняя оптимизация

- Отчетность

2. Контекстная реклама Яндекс Директ и Google AdWords

- Подбор запросов 

- Создание кампаний

- Ведение кампаний (анализ, контроль ставок, работы по увеличению CTR)

- рекомендации и корректировка уже существующих кампаний (минус-слова, быстрые ссылки, релевантные страницы, увеличение CTR и т.д.)

3. Могу делать сайты на WordPress 

пример: http://go-cyprus.ru 

4. . Текстовые услуги.

- Копирайтинг

- Рерайт 

- Возможно полное наполнение ваших сайтов, интернет-магазинов, форумов, блогов, порталов. 

- Рекламные стишки, стихотворения на заказ (праздники, день рождения и т.д.)

В работе мне помогает знание языков программирования  и смс-ок:

WordPress, Shop-Script, DANNEO, ShopCMS, Joomla, Drupal, Web Assist, OSCommerce, UMI, Amiro.CMS, eSites Builder и великое множество CMS, написанных на коленке в троллейбусе.

Дорогой заказчик, я исполнительна, адекватна, приятна в разговоре, не сорву сроки.

Дополнительно:

Опыт 6 лет.

http://ekaterina-berlovskaya.moikrug.ru

Образование: Высшее "Информационные системы и технологии"

WordPressСайт на WordPressJoomlaDrupal
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Отзывы заказчиков
Alex-Iva
Алексей 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Собрать сем ядро для сайта
Екатерина, заказ выполнила быстро, качественно. Бонусом ответила по скайпу на мои вопросы. Дополнительно сделала предварительный анализ сайта и на его основе предложила варианты дальнейшей работы. Грамотный подход, хороший опыт, вежливое общение. Думает о результате со стороны заказчика. Рекомендую! :)
Было приятно работать с Алексеем. Четкая постановка задачи, быстрая проверка и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству, как порядочного и адекватного заказчика.
Ответный отзыв
petrovichus
Олег 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
14 лет назад
Наполнение сайта контентом
Всё сделано очень качественно,написаны хорошие тексты, умелое размещение в сложный дизайн.Спасибо.Будем и дальше сотрудничать.
Очень довольна сотрудничеством. Олег всегда на связи, подробно объясняет все нюансы работы, четко ставит задачи. Оплату получила своевременно и в полном объеме. Всем советую, как грамотного заказчика и просто приятного человека.
Ответный отзыв
oduvanchickova
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$3
10 баллов
14 лет назад
Статьи для IT компании
Получила грамматные статьи по довольно сложной технической тематике. Приятным бонусом было то, что Екатерина бесплатно разместила их на сайте. Советую - хороший, ответственный специалист.
спасибо
Ответный отзыв
kuklina
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Нужно для сайта описать услугу, наполнить текстом.
Данная работа была выполнена качественно и сделана в срок.
Работать с Евгенией - одно удовольствие. Четкое задание, своевременная оплата. Сотрудничеством очень довольна,надеюсь это был не последний проект. Рекомендую Евгению, как ответственного работодателя.
Ответный отзыв
rokau
Roman 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$3
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Берловской Катерины kuzyusha
Екатерина выполняла цикл статей для меня. Работа сдана даже раньше срока, сделанна качественно. Рекомендую, как ответственного копирайтера.
+
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга