1. SEO
- Подбор СЯ
- Аудит (юзабилити, технический)
- конверсии
- Директ и Google AdWords
- Работа с ссылочной базой
- Внутренняя оптимизация
- Отчетность
2. Контекстная реклама Яндекс Директ и Google AdWords
- Подбор запросов
- Создание кампаний
- Ведение кампаний (анализ, контроль ставок, работы по увеличению CTR)
- рекомендации и корректировка уже существующих кампаний (минус-слова, быстрые ссылки, релевантные страницы, увеличение CTR и т.д.)
3. Могу делать сайты на WordPress
пример: http://go-cyprus.ru
4. . Текстовые услуги.
- Копирайтинг
- Рерайт
- Возможно полное наполнение ваших сайтов, интернет-магазинов, форумов, блогов, порталов.
- Рекламные стишки, стихотворения на заказ (праздники, день рождения и т.д.)
В работе мне помогает знание языков программирования и смс-ок:
WordPress, Shop-Script, DANNEO, ShopCMS, Joomla, Drupal, Web Assist, OSCommerce, UMI, Amiro.CMS, eSites Builder и великое множество CMS, написанных на коленке в троллейбусе.
Дорогой заказчик, я исполнительна, адекватна, приятна в разговоре, не сорву сроки.
Дополнительно:
Опыт 6 лет.
http://ekaterina-berlovskaya.moikrug.ru
Образование: Высшее "Информационные системы и технологии"
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