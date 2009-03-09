SEO, Контекстная реклама

1. SEO

- Подбор СЯ

- Аудит (юзабилити, технический)

- конверсии

- Директ и Google AdWords

- Работа с ссылочной базой

- Внутренняя оптимизация

- Отчетность

2. Контекстная реклама Яндекс Директ и Google AdWords

- Подбор запросов

- Создание кампаний

- Ведение кампаний (анализ, контроль ставок, работы по увеличению CTR)

- рекомендации и корректировка уже существующих кампаний (минус-слова, быстрые ссылки, релевантные страницы, увеличение CTR и т.д.)

3. Могу делать сайты на WordPress

пример: http://go-cyprus.ru

4. . Текстовые услуги.

- Копирайтинг

- Рерайт

- Возможно полное наполнение ваших сайтов, интернет-магазинов, форумов, блогов, порталов.

- Рекламные стишки, стихотворения на заказ (праздники, день рождения и т.д.)

В работе мне помогает знание языков программирования и смс-ок:

WordPress, Shop-Script, DANNEO, ShopCMS, Joomla, Drupal, Web Assist, OSCommerce, UMI, Amiro.CMS, eSites Builder и великое множество CMS, написанных на коленке в троллейбусе.

Дорогой заказчик, я исполнительна, адекватна, приятна в разговоре, не сорву сроки.

Дополнительно:

Опыт 6 лет.

http://ekaterina-berlovskaya.moikrug.ru

Образование: Высшее "Информационные системы и технологии"