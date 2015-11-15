6 статей под миралинкс (Туризм)

КопирайтингЗавершен4 заявки197 просмотров
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Нужен человек для написания статей под миралинкс

Тематика: туризм

Объем каждой: 2200 зн/без п

В каждой 2 ключа

Важно:

статьи нужны в воскресенье 15 числа до 16:00 по мск

Просьба не откликаться, если вы не успеете сдать работу

Оплата: 

Только Киви! 100 руб/статья

8 лет назад
kuzyusha
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Natka
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$9
3 дня
Спасибо за работу! Все в срок, качественно, рекомендую в качестве хорошего копирайтера
Приятно было поработать - четкое задание, своевременная оплата.
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