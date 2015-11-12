Написать тексты для двух проектов

Здравствуйте, уважаемые исполнители

Нужен 1-2 человека для написания статей по двум проектам.

Проект №1 - 10 статей

Тематика статей: поиск человека по номеру телефона, получение распечатки о звонках и смс-ках

Проект №2 - 5 статей

Тематика статей: аксессуары для плавания в бассейне и открытых водоемах

Независимо от проекта, статья должна быть размером 2000 - 2100 символов без пробелов. Естественно уникальность и отсутствие переспама (для этого можно использовать Истио). Для каждой статьи есть ключевые фразы, которые нужно использовать 1-3 раза в тексте, выделяя жирным. Их можно склонять, менять слова местами, если это необходимо для адекватной читабельности текста.

Оплата: 40 рублей за 1000 символов без пробелов на ЯнлексДеньги.

Срок: чем быстрее тем лучше. Все зависит от того насколько быстро вы пишите, но больше 1-2 дня для второго проекта или 2-3 дня первого проекта дать не могу.

Дальнейшее общение по деталям заказа через почту или скайп. Откликаясь на вакансию, укажите какой проект хотите взять в работу.

С глубочайшим уважением к вашему таланту,

Ольга