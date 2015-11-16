Копирайт про шкаф купе

КопирайтингЗавершен14 заявок227 просмотров
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Требуется написать качественную статью по теме Корпусный шкаф-купе

Объем 3-4 т зн

Срочно.

8 лет назад
faedrus
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
vikoll
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$4
1 день
Сроки соблюдены, текст получился нужного качества. Единственное, не очень удобно было оперативно коммуницировать, из-за отсутствия скайпа у Виктории. А так все отлично, спасибо за работу!
Рекомендую Алексея как заказчика. А скайп починю)
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