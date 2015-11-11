Сценарии для юмористических видео-обзоров техники

Сделать несколько рерайтов статей и написать описания к товарам. Рерайты: http://www.nanojam.ru/products/hobot-188 http://www.elari.ru/CardPhoneWhite.aspx http://tehnoezh.com.ua/catalog/elari/elari-cardphone-case-for-iphone-6-black/ Описания к фитнес браслетам: FITBIT Charge HR Large for Android/iOS Black (FB405BKL-EU) FITBIT Charge HR Small for Android/iOS Black (FB405BKS-EU) FITBIT Surge Large for Android/iOS Black (FB501BKL-EU) FITBIT Surge Small for ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются сценарии для обзоров и рекламы бытовой техники. Длительность ролика- 2-7минут (вообще не важна, это примерный хронометраж). Главное- чтобы было ярко и смешно.
Примеры таких роликов-
https://www.youtube.com/watch?v=lISYorALuRc
https://www.youtube.com/watch?v=ZUG9qYTJMsI
Присылайте примеры и предлагайте цены.
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