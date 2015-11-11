Написать 3 варианта сценария с разными концепциями (графика)

Нужно написать 3 варианта сценария с отличными друг от друга концепциями для графического роликов. Ролик для одной компании.

1. Инфографика – иконочный стиль. 2. Персонажи и иконочный стиль; 3. 3D графика персонажи и иконочный стиль.

Суть создать 3 ролика по разным концепциям и ценовых категориям, первая умеренная стоимость и последняя дорогая.

Пишите срок исполнения и примеры