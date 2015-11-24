Написание статьи на тему "разработка сайтов для турагентств"

КопирайтингЗавершен14 заявок209 просмотров
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Нужна качественная статей на тему "разработка сайтов для турагентств"

ТЗ во вложении

8 лет назад
jenek
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
8 лет назад
$20
1 день
Статья написана в обещанные сроки с мелкими замечаниями и доработками. Будем работать еще.
Хороший заказчик, рекомендую. Немного затянулась проверка текста, но это мелочи. Оплата честная и своевременная, задача поставлена чётко.
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