jenek

Евгений jenek

 
38 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$55
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$20
9 баллов
8 лет назад
Написание статьи на тему "разработка сайтов для турагентств"
Хороший заказчик, рекомендую. Немного затянулась проверка текста, но это мелочи. Оплата честная и своевременная, задача поставлена чётко.
Статья написана в обещанные сроки с мелкими замечаниями и доработками. Будем работать еще.
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A-Modigliani
42 годаИрландия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Перевести текст на сайте с русского на английский
С Евгением было приятно работать. Задача была поставлена четко. Работа оплачена в срок. Приятный в общении человек. К сотрудничеству с Евгением рекомендую настоятельно
Качественно и с соблюдением всех сроков. Рекомендую, будем работать еще
Ответный отзыв