Нужна верстка для большого количества шаблонов, одного проекта. Желательно, не один верстальщик а команда Все детали проекта в личном общении
- HTML-верстка25 заявокЗакрыт4 года назад
- $130
Нужно нарисовать простой но красивый дизайн для туристического агентства. Примерная схема во вложении По модулям it tour: можно брать скрины прямо от сюда без стилизации http://toursite.com.ua/module/novyj-modul-poiska-turov/ http://toursite.com.ua/module/vitrina-goryashhie-tury/Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен дизайн сайта для турагентства. Макет резиновый, адаптивный. Примерная схема во вложении. Все подробности по макету вышлю Выбранным исполнителям. Заявки без указанной цены, сроков и портфолио не рассматриваетсяДизайн сайтов40 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна качественная статей на тему "разработка сайтов для турагентств" ТЗ во вложенииКопирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно разработать два баннера gif размером 450 на 80. Предпочтительная оплата QIWI 1 баннер. первый слайд Турфирма без сайта — всадник без лошади ... и смачная картинка как всадник на родео слетает с лошади. второй слайд "логотип компании" и текст "Разработка и обслуживание Сайтов ...Баннеры15 заявокЗакрыт8 лет назад
Перевести контент на сайте с русского на английский. Сайт http://odev.io/ Предпочтительная оплата QIWIПереводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется нарисовать дизайн главной страницы. Сайт на тему разработок для туроператоров и турагенств. Пример сайта www.ciklum.com Цены и сроки указивайте в заявках. После выбора исполнителя предоставим полное ТЗ (еще на утверждении).Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен копирайтер для написания статей на сайт. Статья от 1000 до 1200 символов Язык - Русский Виды статей: Пользовательская; 1$/тыс Для профессионалов; 2$/тыс. В статьях должны быть но не обязательно осветлены следующие вопросы (под "это" подразумевается суть статьи или тема): - название ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
Интернет-подразделению крупной коммуникационной компании требуется PHP программист для работы в офисе компании в Киеве. Опыт работы и портфолио от 10 качественных сайтов обязательны. Зарплата по результатам собеседования. Обязанности: • Установка CMS • Написание отдельных модулей на PHP • Доработка ранее созданным ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад