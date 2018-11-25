Профессиональные тексты любой сложности. Интересно, уникально, выгодно

Рада предложить вам свои услуги в таких направлениях:

продающие тексты

SEO-копирайтинг

рассылки и письма

коммерческие предложения

написание статей любой тематики

ведение блогов

ведение новостных лент

описание товаров и разделов на сайте

подготовка текстов для полиграфии (буклеты, флаера и т.д.)

описание компании

технические тексты

пользовательские соглашения

обработка рукописных текстов

рерайт и SEO-рерайт

Также предлагаю наполнение сайта "под ключ" - написание всех необходимых текстов, от главной страницы до описания услуг, способов оплаты и т.д.

Возможно оформление текстовых материалов авторскими фотографиями в исполнении профессионального фотографа

Тематика работ

Работаю с широким кругом тем, умею быстро вникать в новые направления. В связи с юридическим образованием охотно берусь за всевозможные задания юридической направленности - все аспекты создания, деятельности и ликвидации юрлиц, таможенное право, уголовное право, криминалистика, адвокатура и т.д. Кроме того хорошо знакома с такими темами: фотография, грузоперевозки и логистика, недвижимость, полиграфия, маркетинг, пластиковые окна, строительство, рецепты, фитнесс и многое другое.

Даже если я прежде не работала с интересующей вас тематикой, это не значит, что я не способна справиться с заданием. Я соберу максимально возможное количество информации, изучу её и напишу статью, уже разбираясь в материале. Впрочем, я адекватно оцениваю свои силы, и могу отказаться от работы, если моих знаний и навыков недостаточно для её выполнения.

Образование и навыки, которые мне помогают:

Образование - высшее юридическое (магистр права).

Владение Photoshop, возможность профессиональной обработки фото .

Иностранные языки: разговорный английский, немецкий. Готова работать с источниками на этих языках, но за выполнение профессиональных переводов не возьмусь.

Имею постоянный высокоскоростной доступ в интернет, на связи нахожусь практически круглосуточно.

Сотрудничаю или сотрудничала с такими сайтами:

victorinoxru.livejournal.com - с 2009 года веду корпоративный блог официального представителя Викторинокс в России. Все статьи в блоге - мои. Также занимаюсь текстовым наполнением сайта официального магазина - shop-victorinox.ru.

zipporu.livejournal.com - так же с 2009 года веду этот корпоративный блог и наполняю сайт shop-zippo.ru.

www.feelgood.com.ua - статьи о мамах и малышах

www.minibanda.ru - статьи на детскую и околодетскую тематику

www.omsb.ru - полное наполнение сайта об оборудовании для малого бизнеса

www.acover.ru - описание категорий автомобильных товаров

liquidator.su - наполнение сайта на тему ликвидации предприятий

ooo-info.ru - наполнение сайта на тему оказания консалтинговых юридических услуг

customsexpert.ru - работа с текстами таможенного портала (рерайт, копирайтинг, упорядочивание, описание сервисов)

www.giprint.ru - сайт типографии

zdorov.ua - интернет-магазин фитокомплексов

www.lumier.com.ua - рекламно-полиграфическая компания

www.7days.us - чикагская еженедельная газета для русских

sbordolgov.com - коллекторская компания

http://profi-avers.ru - портал о трудоустройстве

www.et-e.com.ua - описание оборудования для ресторанов и супермаркетов

www.elegatto.ru - текстовое наполнение интернет-магазина сумок

neoprint.ua - полиграфия

neopack.ua - производство упаковки

dverevoy.ru - производство дверей

www.offagg.com - описание оффшорных юрисдикций

sog-knives.ru/news/ - новости и статьи о ножах

Условия работы

График моей работы не нормирован, но всё же, как любой живой человек, иногда я нуждаюсь в отдыхе, поэтому по ночам и на выходных предпочитаю не работать. Впрочем, при достойной мотивации из любого правила возможны исключения, так что понятие "срочно", "очень срочно" и "нужно на вчера" мне тоже знакомы.

От вас надеюсь получить адекватное отношение к моей работе, максимально чёткое задание и предоплату, если мы не сотрудничали раньше.

Оптимальные способы оплаты:

Webmoney

Приват24

Liqpay

карты VISA/MasterCard

переводы WesternUnion

другие типы переводов - по договорённости, при суммах от 100 долл.