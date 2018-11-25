Рада предложить вам свои услуги в таких направлениях:
Также предлагаю наполнение сайта "под ключ" - написание всех необходимых текстов, от главной страницы до описания услуг, способов оплаты и т.д.
Тематика работ
Работаю с широким кругом тем, умею быстро вникать в новые направления. В связи с юридическим образованием охотно берусь за всевозможные задания юридической направленности - все аспекты создания, деятельности и ликвидации юрлиц, таможенное право, уголовное право, криминалистика, адвокатура и т.д. Кроме того хорошо знакома с такими темами: фотография, грузоперевозки и логистика, недвижимость, полиграфия, маркетинг, пластиковые окна, строительство, рецепты, фитнесс и многое другое.
Даже если я прежде не работала с интересующей вас тематикой, это не значит, что я не способна справиться с заданием. Я соберу максимально возможное количество информации, изучу её и напишу статью, уже разбираясь в материале. Впрочем, я адекватно оцениваю свои силы, и могу отказаться от работы, если моих знаний и навыков недостаточно для её выполнения.
Образование и навыки, которые мне помогают:
Образование - высшее юридическое (магистр права).
Владение Photoshop, возможность профессиональной обработки фото .
Иностранные языки: разговорный английский, немецкий. Готова работать с источниками на этих языках, но за выполнение профессиональных переводов не возьмусь.
Имею постоянный высокоскоростной доступ в интернет, на связи нахожусь практически круглосуточно.
Сотрудничаю или сотрудничала с такими сайтами:
victorinoxru.livejournal.com - с 2009 года веду корпоративный блог официального представителя Викторинокс в России. Все статьи в блоге - мои. Также занимаюсь текстовым наполнением сайта официального магазина - shop-victorinox.ru.
zipporu.livejournal.com - так же с 2009 года веду этот корпоративный блог и наполняю сайт shop-zippo.ru.
www.feelgood.com.ua - статьи о мамах и малышах
www.minibanda.ru - статьи на детскую и околодетскую тематику
www.omsb.ru - полное наполнение сайта об оборудовании для малого бизнеса
www.acover.ru - описание категорий автомобильных товаров
liquidator.su - наполнение сайта на тему ликвидации предприятий
ooo-info.ru - наполнение сайта на тему оказания консалтинговых юридических услуг
customsexpert.ru - работа с текстами таможенного портала (рерайт, копирайтинг, упорядочивание, описание сервисов)
www.giprint.ru - сайт типографии
zdorov.ua - интернет-магазин фитокомплексов
www.lumier.com.ua - рекламно-полиграфическая компания
www.7days.us - чикагская еженедельная газета для русских
sbordolgov.com - коллекторская компания
http://profi-avers.ru - портал о трудоустройстве
www.et-e.com.ua - описание оборудования для ресторанов и супермаркетов
www.elegatto.ru - текстовое наполнение интернет-магазина сумок
neoprint.ua - полиграфия
neopack.ua - производство упаковки
dverevoy.ru - производство дверей
www.offagg.com - описание оффшорных юрисдикций
sog-knives.ru/news/ - новости и статьи о ножах
Условия работы
График моей работы не нормирован, но всё же, как любой живой человек, иногда я нуждаюсь в отдыхе, поэтому по ночам и на выходных предпочитаю не работать. Впрочем, при достойной мотивации из любого правила возможны исключения, так что понятие "срочно", "очень срочно" и "нужно на вчера" мне тоже знакомы.
От вас надеюсь получить адекватное отношение к моей работе, максимально чёткое задание и предоплату, если мы не сотрудничали раньше.
Оптимальные способы оплаты:
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