marinesko

Марина Грамович marinesko

 
38 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
Профессиональные тексты любой сложности. Интересно, уникально, выгодно

Рада предложить вам свои услуги в таких направлениях:

  • продающие тексты
  • SEO-копирайтинг
  • рассылки и письма
  • коммерческие предложения
  • написание статей любой тематики
  • ведение блогов
  • ведение новостных лент
  • описание товаров и разделов на сайте
  • подготовка текстов для полиграфии (буклеты, флаера и т.д.)
  • описание компании
  • технические тексты
  • пользовательские соглашения
  • обработка рукописных текстов
  • рерайт и SEO-рерайт

    • Также предлагаю наполнение сайта "под ключ" - написание всех необходимых текстов, от главной страницы до описания услуг, способов оплаты и т.д.

  • Возможно оформление текстовых материалов авторскими фотографиями в исполнении профессионального фотографа

    • Тематика работ

    Работаю с широким кругом тем, умею быстро вникать в новые направления. В связи с юридическим образованием охотно берусь за всевозможные задания юридической направленности - все аспекты создания, деятельности и ликвидации юрлиц, таможенное право, уголовное право, криминалистика, адвокатура и т.д. Кроме того хорошо знакома с такими темами: фотография, грузоперевозки и логистика, недвижимость, полиграфия, маркетинг, пластиковые окна, строительство, рецепты, фитнесс и многое другое.

    Даже если я прежде не работала с интересующей вас тематикой, это не значит, что я не способна справиться с заданием. Я соберу максимально возможное количество информации, изучу её и напишу статью, уже разбираясь в материале. Впрочем, я адекватно оцениваю свои силы, и могу отказаться от работы, если моих знаний и навыков недостаточно для её выполнения.

    Образование и навыки, которые мне помогают:

    Образование - высшее юридическое (магистр права).

    Владение Photoshop, возможность профессиональной обработки фото .

    Иностранные языки: разговорный английский, немецкий. Готова работать с источниками на этих языках, но за выполнение профессиональных переводов не возьмусь.

    Имею постоянный высокоскоростной доступ в интернет, на связи нахожусь практически круглосуточно.

    Сотрудничаю или сотрудничала с такими сайтами:

    victorinoxru.livejournal.com - с 2009 года веду корпоративный блог официального представителя Викторинокс в России. Все статьи в блоге - мои. Также занимаюсь текстовым наполнением сайта официального магазина - shop-victorinox.ru.

    zipporu.livejournal.com - так же с 2009 года веду этот корпоративный блог и наполняю сайт shop-zippo.ru.

    www.feelgood.com.ua - статьи о мамах и малышах

    www.minibanda.ru - статьи на детскую и околодетскую тематику

    www.omsb.ru - полное наполнение сайта об оборудовании для малого бизнеса

    www.acover.ru - описание категорий автомобильных товаров

    liquidator.su - наполнение сайта на тему ликвидации предприятий

    ooo-info.ru - наполнение сайта на тему оказания консалтинговых юридических услуг

    customsexpert.ru - работа с текстами таможенного портала (рерайт, копирайтинг, упорядочивание, описание сервисов)

    www.giprint.ru - сайт типографии

    zdorov.ua - интернет-магазин фитокомплексов

    www.lumier.com.ua - рекламно-полиграфическая компания

    www.7days.us - чикагская еженедельная газета для русских

    sbordolgov.com - коллекторская компания

    http://profi-avers.ru - портал о трудоустройстве

    www.et-e.com.ua - описание оборудования для ресторанов и супермаркетов

    www.elegatto.ru - текстовое наполнение интернет-магазина сумок

    neoprint.ua - полиграфия

    neopack.ua - производство упаковки

    dverevoy.ru - производство дверей

    www.offagg.com - описание оффшорных юрисдикций

    sog-knives.ru/news/ - новости и статьи о ножах

    Условия работы

    График моей работы не нормирован, но всё же, как любой живой человек, иногда я нуждаюсь в отдыхе, поэтому по ночам и на выходных предпочитаю не работать. Впрочем, при достойной мотивации из любого правила возможны исключения, так что понятие "срочно", "очень срочно" и "нужно на вчера" мне тоже знакомы.

    От вас надеюсь получить адекватное отношение к моей работе, максимально чёткое задание и предоплату, если мы не сотрудничали раньше.

    Оптимальные способы оплаты:

  • Webmoney
  • Приват24
  • Liqpay
  • карты VISA/MasterCard
  • переводы WesternUnion
  • другие типы переводов - по договорённости, при суммах от 100 долл.

    • Написание статейPhotoshopНаполнение интернет магазина
    недостаточно оценок
    недостаточно рекомендаций
    $100
    средняя цена заказа
    нет принятых заявок
    нет постоянных заказчиков
    20
    безопасных платежей
    ТОП-20
    Редактирование и Корректура
    ТОП-20
    Продающие тексты
    ТОП-50
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    Отзывы заказчиков
    brutal
    Россия
    15 лет в сервисе
    Был
    3 года назад
    $100
    9 баллов
    3 года назад
    Мини-тексты для детей от сказочных персонажей
    Все отлично
    В процессе работы возникали некоторые непонимания, но, к счастью, всё уже решилось.
    Ответный отзыв
    ElenaGerc
    36 летРоссия
    5 лет в сервисе
    Была
    4 года назад
    $21
    10 баллов
    4 года назад
    Редактирование текста
    Спасибо за повторное и плодотворное сотрудничество👍🏻
    Всегда приятно иметь дело с адекватными заказчиками. ) Сотрудничаем второй раз - всё отлично!
    Ответный отзыв
    ElenaGerc
    36 летРоссия
    5 лет в сервисе
    Была
    4 года назад
    $35
    10 баллов
    5 лет назад
    Копирайт текста
    Быстро, качественно, и согласно запросам! В самом начале общения, Марина сразу уловила суть задания и выполнила заказ молниеносно! Спасибо
    Отлично поработали, рекомендую!
    Ответный отзыв
    nuriyakhmetova
    Анна 
    31 годРоссия
    6 лет в сервисе
    Была
    5 лет назад
    $20
    10 баллов
    5 лет назад
    Написать приветственный текст магазину женского нижнего белья
    Марина выполнила работу в кратчайшие сроки, все пожелания были учтены, итоговая версия заказываемого текста получилась превосходно. Обращусь вновь и всем рекомендую!
    Отлично поработали! Задание чёткое, оплата своевременная, никаких сложностей не возникло. Рекомендую!
    Ответный отзыв
    halm
    45 летРоссия
    6 лет в сервисе
    Был
    2 года назад
    $80
    10 баллов
    5 лет назад
    Доработать новость на сайт про ЭЦП, сделать его более продающим
    Все хорошо. Сделано согласно заданию. Дополнено рекомендациями по FB. Рекомендую.
    Все в порядке ) Сотрудничеством довольна, с коммуникацией и оплатой - никаких проблем.
    Ответный отзыв
    Копирайтинг
    129 отзывов
    $5/час
    от $20от 1 дня
    #92
    Редактирование и Корректура
    19 отзывов
    $1/час
    от $10от 1 дня
    #15
    Продающие тексты
    10 отзывов
    $5/час
    от $20от 1 дня
    #17
    Рерайтинг
    2 отзыва
    $3/час
    от $15от 1 дня
    #41