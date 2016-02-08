Переводы любой тематики с/на английский язык, копирайт, рерайт, написание статей

Меня зовут Андрей Олейник. Я занимаюсь переводами 18 лет. Рабочие языки – английский, украинский, русский. 9 лет работал редактором, корректором, главным редактором, менеджером проектов таких информационных ресурсов как ukr.net, rbc-ukraine, ukrinform, for-ua.com, delo.ua. Я пишу и перевожу любые материалы по экономике, политике, электронным деньгам, современным технологиям, строительству, кинематографу, инженерному делу, науке, культуре, искусству и спорту.

Контакты:

Email: [email protected]

Skype: voland_13

Tel: +380 93 723 5479

+380 68 197 3590

Facebook: https://www.facebook.com/andrii.oliinyk

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Полное или частичное наполнение следующих сайтов:

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и многие другие, чьи имена по разным причинам не подлежат афишированию.