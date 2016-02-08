Меня зовут Андрей Олейник. Я занимаюсь переводами 18 лет. Рабочие языки – английский, украинский, русский. 9 лет работал редактором, корректором, главным редактором, менеджером проектов таких информационных ресурсов как ukr.net, rbc-ukraine, ukrinform, for-ua.com, delo.ua. Я пишу и перевожу любые материалы по экономике, политике, электронным деньгам, современным технологиям, строительству, кинематографу, инженерному делу, науке, культуре, искусству и спорту.
Контакты:
Email: [email protected]
Skype: voland_13
Tel: +380 93 723 5479
+380 68 197 3590
Facebook: https://www.facebook.com/andrii.oliinyk
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Полное или частичное наполнение следующих сайтов:
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и многие другие, чьи имена по разным причинам не подлежат афишированию.
Портфолио
- Полное наполнение сайта Bitwin.io342 просмотра
- Перевод статьи игровой тематики на русский язык588 просмотров
- Английский рерайтинг: автомобильная тематика696 просмотров
- Написание статей по азартным играм445 просмотров
- Перевод главной страницы сайта на английский474 просмотра
- Why the Next Sports Empire will be Built on eSport456 просмотров
- Полное наполнение сайта http://www.excurser.com/505 просмотров
- Полное наполнение сайта http://the-biggest.net/385 просмотров
- Ссылки на примеры моих работ348 просмотров