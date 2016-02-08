A-Modigliani

Андрей Олейник A-Modigliani

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Переводы любой тематики с/на английский язык, копирайт, рерайт, написание статей

Меня зовут Андрей Олейник. Я занимаюсь переводами 18 лет. Рабочие языки – английский, украинский, русский. 9 лет работал редактором, корректором, главным редактором, менеджером проектов таких информационных ресурсов  как ukr.net, rbc-ukraine, ukrinform, for-ua.com, delo.ua. Я пишу и перевожу любые материалы по экономике, политике, электронным деньгам, современным технологиям, строительству, кинематографу, инженерному делу, науке, культуре, искусству и спорту.

Контакты:

Email: [email protected]

Skype: voland_13

Tel: +380 93 723 5479

       +380 68 197 3590

Facebook: https://www.facebook.com/andrii.oliinyk

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Полное или частичное наполнение следующих сайтов:

http://www.dog.com

http://www.labrador.com

http://www.cinemareview.com

http://shop.labradors.com

http://www.eurocupbasketball.com

http://www.ukrainiandiaspora.ca

http://www.copywriter.com

http://geektimes.ru

http://независимая-экспертиза-сметы.рф

http://www.alfabank.ua/ua

http://www.nba.com

http://ain.ua

http://www.rbc.ua

http://www.horo.ukr.net

http://www.adme.ru

https://obmenka.ua

http://deju.com.ua

http://www.lawbase.ru

http://banketoved.ru

http://www.excurser.com

http://the-biggest.net

http://val.ua

http://map.cn.ua

http://www.askgamblers.com

http://antigav.ru

http://boev-elpet.tiu.ru

http://hot-film.tv

http://www.decolux.ru

http://rtgbonus.com/

и многие другие, чьи имена по разным причинам не подлежат афишированию.

Портфолио

Отзывы заказчиков

closeloop
Андрей 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Перевести текст с русского на английский
Перевод выполнен качественно и быстро.Рекомендую.
Андрей отличный заказчик. Четко поставил задачу. Всегда на связи. Аванс и оплата произведены точно в срок. Очень приятный в общении человек. Всем коллегам рекомендую Андрея как ответственного и порядочного заказчика!
Ответный отзыв
FrozenBird
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$9
10 баллов
9 лет назад
Перевод доверенности
Все отлично сделано. Быстро и качественно.
Алексей - прекрасный заказчик! Четкая задача, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству всем коллегам!
Ответный отзыв
vkorotin
45 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Перевод статьи по математике на англ
Сроки выдержаны, качество хорошее.
Хороший заказчик. Четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую
Ответный отзыв
malavata
Волков 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$26
10 баллов
9 лет назад
Перевести текст с Русского на Английский
Спасибо Андрею за работу. Быстро и качественно перевёл нужный мне текст. Приятен в общении. Рекомендую
Андрей - ответственный и порядочный заказчик. Задача поставлена четко и понятно. Сроки оговорены. Всегда на связи. Оплата своевременная + бонус) Сотрудничество с Андреем оставило самые приятные впечатления. 100% рекомендую!
Ответный отзыв
Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Рерайт описаний фильмов.
Отлично выполненная задача!
Валерий - отличный заказчик. Всем коллегам рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
20 отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#147
Переводы
19 отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#39