Рерайт описаний фильмов.

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Завершен4 заявки197 просмотров

Требуется хороший рерайт описаний фильмов.

За каждые 100 описаний 30 wmz

Пример описаний на сайте hot-film.tv

На данный момент на сайте более 1200 фильмов.

Оплата по факту каждых 100 фильмов, через вебмани, wmz

12 лет назад
Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

A-Modigliani
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
Отлично выполненная задача!
Валерий - отличный заказчик. Всем коллегам рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

A-Modigliani
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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