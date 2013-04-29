Статьи для детского интернет-магазина

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Завершен24 заявки296 просмотров

Необходимо написать продающие тексты для детского интернет магазина. Для начала нужен текст для главной страницы. Дальше будут еще статьи на конкретные темы.

12 лет назад
chnry
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Alesandr
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$2
1 день
Александр написал хорошие статьи. Буду дальше ему заказывать.
Роман дает четкое тз, предлагает адекватные сроки и нет задержек по оплате. Надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Alesandr
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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