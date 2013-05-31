Исполнитель для написания отзывов на форумах

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт32 заявки791 просмотр

Задачи:

1. Поиск площадки по заданной тематике (преимущественно форумы).

2. Регистрация

3. Написание отзыва, на определенную тему (25–40 слов).

4. Формирование отчета о работе.

Условия:

1. Постоянное наличие заказов

2. Премии по итогам выполнения работы (качество, сроки)

3. Возможность выбора тематики.

Требования:

1. Дисциплинированность

2. Грамотность

3. Ответственность

4. Желание зарабатывать на постоянной основе.

Оплата производится через 2-3 дня отлежки отзыва, за это время порядка 30-50% отзывов удаляются модераторами, стоимость составляет 20-25 рублей за отзыв (ЯД, ВМ).

Sk: Ivano5023

(стучитесь в скайп, ветку проверяю крайне редко)

12 лет назад
IvanIvan5050
Иван 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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