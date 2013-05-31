Нужны тексты к 33 статьям - категориям для воды. Есть четкое ТЗ. Уникальность текстов свыше 90%, тексты от 1500 знаков. Указывайте стоимость за текст (!), а не за 1000 знаков или за ...
Исполнитель для написания отзывов на форумах
Задачи:
1. Поиск площадки по заданной тематике (преимущественно форумы).
2. Регистрация
3. Написание отзыва, на определенную тему (25–40 слов).
4. Формирование отчета о работе.
Условия:
1. Постоянное наличие заказов
2. Премии по итогам выполнения работы (качество, сроки)
3. Возможность выбора тематики.
Требования:
1. Дисциплинированность
2. Грамотность
3. Ответственность
4. Желание зарабатывать на постоянной основе.
Оплата производится через 2-3 дня отлежки отзыва, за это время порядка 30-50% отзывов удаляются модераторами, стоимость составляет 20-25 рублей за отзыв (ЯД, ВМ).
Sk: Ivano5023
(стучитесь в скайп, ветку проверяю крайне редко)
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