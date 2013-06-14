Статьи для категорий товаров "фильтры для воды"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен18 заявок256 просмотров

Нужны тексты к 33 статьям - категориям для воды.

Есть четкое ТЗ.

Уникальность текстов свыше 90%, тексты от 1500 знаков.

Указывайте стоимость за текст (!), а не за 1000 знаков или за весь объем работ.

Обязательна связь по скайпу (в чате).

В заявке дать ссылку на любой текст, который Вы писали.

12 лет назад
Gigant
Андрей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$65
10 дней
Спасибо, качественная работа. Учтены все запросы, которые были необходимы.
Спасибо за интересный проект. Будем рады дальнейшей работе и в этом направлении также.

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Описание всех способов оплаты для ИМ

    Необходимо кратко и ясно описания все возможные способы оплаты интернет магазина электронных товаров. Способы доступны здесь - http://www.robokassa.ru/ru/Index.aspx Текст должен быть понятен новичку первый раз пришедшим в электронный магазин. По объему 2000 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написание статей на мебельную тематику

    $250

    Необходимо написать несколько (около 10) небольших (от 1 000 до 1 250 знаков без пробелов) SEO-статей мебельной тематике. Статьи пишутся на заданные темы, в соответствии с приложенным списком ключевых фраз (не более 3-4) и структуры ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Продающий текст

    Для сайта нужно составить несколько "продающих" предложений. Список 5-7 предложений - "почему мы лучше". Прошу оставлять заявки только опытных исполнителей. Желательно оставить пример...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт новостей

    Добрый день! 30 новостей необходимо сделать объем до 1000 б/п с уникальностью от 95% по Адвего. Срок 2 дня.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отзывы для обучающего курса: текст и/или видео

    $33

    Доброго времени суток! Необходимо написать 3 текстовых и 2 видео-отзыва о пакете обучающих материалов "Интернет-магазин за 2 недели". Общий бюджет на это задание - около 1000 рублей. В каждом отзыве должна присутствовать ссылка ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт медицинских новостей и статей

    $100

    Доброго всем дня! Ищу медицинских рерайтеров по $1 за 1000 знаков для рерайта медицинских и околомедицинских новостей и статей. Обязательные требования: - НЕ обязателен глубокий рерайт — достаточно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад