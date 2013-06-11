Написание статей на мебельную тематику

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок327 просмотров

Необходимо написать несколько (около 10) небольших (от 1 000 до 1 250 знаков без пробелов) SEO-статей мебельной тематике. Статьи пишутся на заданные темы, в соответствии с приложенным списком ключевых фраз (не более 3-4) и структуры статьи(h1, h2, h3).

Требования к статьям:

1. Уникальность не ниже 95% (по Advego Plagiatus).

2. Осмысленность текста, желательно его "продающая" направленность.

3. Строгое соответствие тематики, структуре и ключевым фразам.

Сразу хочу оговориться, я являюсь посредником - оценивающим SEO-часть. Непосредственно сам Заказчик оценивает профессиональную часть текста, поэтому необходимо выполнить небольшое тестовое задание. Тестовое задание отправлять в ЛС. Заявки без выполения тестового задания, не рассматриваются.

Написание статей
12 лет назад
working-site
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Yuriy_X
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$50
3 дня
Грамотный копирайтер, соблюдает сроки и ТЗ. При выявлении недочетов, оперативно устраняет их. Расценки возможно кому-то покажутся дорогими, но качество работ, того стоит.
Задание поставлено четко, оплата произведена своевременно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Yuriy_X
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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