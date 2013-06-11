Написание статей на мебельную тематику

Необходимо написать несколько (около 10) небольших (от 1 000 до 1 250 знаков без пробелов) SEO-статей мебельной тематике. Статьи пишутся на заданные темы, в соответствии с приложенным списком ключевых фраз (не более 3-4) и структуры статьи(h1, h2, h3).

Требования к статьям:

1. Уникальность не ниже 95% (по Advego Plagiatus).

2. Осмысленность текста, желательно его "продающая" направленность.

3. Строгое соответствие тематики, структуре и ключевым фразам.

Сразу хочу оговориться, я являюсь посредником - оценивающим SEO-часть. Непосредственно сам Заказчик оценивает профессиональную часть текста, поэтому необходимо выполнить небольшое тестовое задание. Тестовое задание отправлять в ЛС. Заявки без выполения тестового задания, не рассматриваются.