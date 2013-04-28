Рерайт новостей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок144 просмотра

Добрый день!

30 новостей необходимо сделать объем до 1000 б/п с уникальностью от 95% по Адвего. Срок 2 дня.

12 лет назад
Valeriya-ya
Валерия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

wisee
Игорь 
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$12
2 дня
Оперативная работа и быстро внесенные правки. Благодарю и желаю успеха).
От сотрудничества остались только положительные эмоции. Валерия оперативно проверила статьи и оплатила работу. Спасибо.

Заявки фрилансеров

wisee
Игорь 
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Отзывы для обучающего курса: текст и/или видео

    $33

    Доброго времени суток! Необходимо написать 3 текстовых и 2 видео-отзыва о пакете обучающих материалов "Интернет-магазин за 2 недели". Общий бюджет на это задание - около 1000 рублей. В каждом отзыве должна присутствовать ссылка ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт медицинских новостей и статей

    $100

    Доброго всем дня! Ищу медицинских рерайтеров по $1 за 1000 знаков для рерайта медицинских и околомедицинских новостей и статей. Обязательные требования: - НЕ обязателен глубокий рерайт — достаточно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Повышение оригинальности текста

    Добрый день. есть реферат на тему компьютеров (архитектура процессора) уникальность его по антиплагиату низкая. нужно уникальность повысить. срок - 27 апреля вечер. пожалуйста, сразу ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайтер

    В интернет-магазине открыта вакансия копирайтера. Основные обязанности: Создание описаний для товаров Написание обзоров товаров Написание тематических статей Адаптация существующих текстов ...

    Написание статей
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется рерайтер для сайта об игре

    Требуется человек для периодической подготовки небольших текстов для игрового сайта (игра Skyrim). Задачей является - выборка и рерайт описаний модов, секретов и других текстов о игре Skyrim. Объем работы небольшой: для начала ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Текст про Битрикс

    Тема: перенос сайта на 1С Битрикс Объем: 2000 (+/- 300) знаков Задание: • копирайтинг нового текста • текст должен быть структурированным, разбитым на части с добавлением тематических заголовков • текст ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайтинг по научной тематике

    Необходимо из предоставленного материала составить текст связный по смыслу, единый логически и выдержанный в научном стиле, всего должно получиться 21 стр. Кроме 21 страницы ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад