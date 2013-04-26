Статьи на тему "Пластиковые окна" Для длительного сотрудничества требуется грамотный копирайтер-помощник. Предлагаю 60 р за 1000 зн. Есть большой заказ от строительного портала. Тестовое ...
Требуется рерайтер для сайта об игре
Требуется человек для периодической подготовки небольших текстов для игрового сайта (игра Skyrim). Задачей является - выборка и рерайт описаний модов, секретов и других текстов о игре Skyrim.
Объем работы небольшой: для начала будет достаточно 5-10 маленьких описаний в неделю. Предполагаемое время - не более 30 минут. Источники материалов я предоставлю. В дальнейшем возможна непосредственная публикация материалов на сайте Вами лично - за дополнительную плату, разумеется.
Оплата договорная. Можете предлагать свои варианты...
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