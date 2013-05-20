Статьи на тему "Пластиковые окна" Для длительного сотрудничества требуется грамотный копирайтер-помощник. Предлагаю 60 р за 1000 зн. Есть большой заказ от строительного портала. Тестовое ...
Обзор 13ти сайтов посвященных тематике Форекс и ПА
Добрый день,
В общих чертах: необходимо сделать обзор сайтов с рерайтом. Т.е в первую очередь необходимо найти нужную информацию на сайте и сделать рерайт данной информации.
Сайты посвящены теме Форекс, инвестициям и доверительному управлению на рынке Форекс. Поэтому будет большим плюсом. если у Вас есть знание данной области.
Всего сайтов 13 штук. Ниже я указал ссылку на google docs, где Вы найдете содержание обзора и пример обзора. Данный пример входит в состав обзорочных сайтов, нужно-лишь сделать рерайт предоставленного текста и найти/добавить немного информации.
Проект довольно-таки объемный по содержанию. Хотелось бы, чтобы Вы могли производить минимум 1 обзор за 1 день, НО качество обзора стоит на первом месте.
Если Вам интересно, то жду от Вас стоимость обзора одного сайта с рерайтом. (стоимость сбора нужных данных. стоимость рерайта за 1000 символов).
Ссылка на пример обзора и содержание обзора:
https://docs.google.com/document/d/1k8vMyDBypuOKbon9_EUoOzOsd8KYQzA_W3lgYW7E1To/edit
Спасибо
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