Обзор 13ти сайтов посвященных тематике Форекс и ПА

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки173 просмотра

Добрый день,

В общих чертах: необходимо сделать обзор сайтов с рерайтом. Т.е в первую очередь необходимо найти нужную информацию на сайте и сделать рерайт данной информации.

Сайты посвящены теме Форекс, инвестициям и доверительному управлению на рынке Форекс. Поэтому будет большим плюсом. если у Вас есть знание данной области.

Всего сайтов 13 штук. Ниже я указал ссылку на google docs, где Вы найдете содержание обзора и пример обзора. Данный пример входит в состав обзорочных сайтов, нужно-лишь сделать рерайт предоставленного текста и найти/добавить немного информации.

Проект довольно-таки объемный по содержанию. Хотелось бы, чтобы Вы могли производить минимум 1 обзор за 1 день, НО качество обзора стоит на первом месте.

Если Вам интересно, то жду от Вас стоимость обзора одного сайта с рерайтом. (стоимость сбора нужных данных. стоимость рерайта за 1000 символов).

Ссылка на пример обзора и содержание обзора:

https://docs.google.com/document/d/1k8vMyDBypuOKbon9_EUoOzOsd8KYQzA_W3lgYW7E1To/edit

Спасибо

12 лет назад
Vas18
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Your-Content
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$150
3 дня
Александр, спасибо за проделанную работу. Работы выполнена быстро, в срок и качественно. Все недочеты были исправлены в кратчайшие сроки.
Отличный заказчик. Знает, чего хочет. Платит вовремя. Всем советую сотрудничать с Василием.

Заявки фрилансеров

Your-Content
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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