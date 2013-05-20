Обзор 13ти сайтов посвященных тематике Форекс и ПА

Добрый день,

В общих чертах: необходимо сделать обзор сайтов с рерайтом. Т.е в первую очередь необходимо найти нужную информацию на сайте и сделать рерайт данной информации.

Сайты посвящены теме Форекс, инвестициям и доверительному управлению на рынке Форекс. Поэтому будет большим плюсом. если у Вас есть знание данной области.

Всего сайтов 13 штук. Ниже я указал ссылку на google docs, где Вы найдете содержание обзора и пример обзора. Данный пример входит в состав обзорочных сайтов, нужно-лишь сделать рерайт предоставленного текста и найти/добавить немного информации.

Проект довольно-таки объемный по содержанию. Хотелось бы, чтобы Вы могли производить минимум 1 обзор за 1 день, НО качество обзора стоит на первом месте.

Если Вам интересно, то жду от Вас стоимость обзора одного сайта с рерайтом. (стоимость сбора нужных данных. стоимость рерайта за 1000 символов).

Ссылка на пример обзора и содержание обзора:

https://docs.google.com/document/d/1k8vMyDBypuOKbon9_EUoOzOsd8KYQzA_W3lgYW7E1To/edit

Спасибо