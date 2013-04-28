Работа для новичков на сегодня-завтра

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок415 просмотров

Нужно написать короткие (100-200 зн. с пробелами) отзывы к товарам женской тематики. Указывайте в заявке цену за 1 отзыв и количество, которое осилите в день. В личку не писать.

Оплата после проверки, ЯД, вебмани.

Возможно, выберу несколько исполнителей.

Отзывы постить не нужно- сдача работы в ворде.

12 лет назад
Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранные исполнители

Koza-Nostra
Ольга 
50 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
Ольга - приятный и ответственный исполнитель. Люблю работать с грамотными людьми. Рекомендую!
Очень понравилось работать с Анной. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
s245055
55 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$10
5 дней
Понравилось работать со Светланой - серьезный подход к делу, всегда на связи. Спасибо!
Очень приятно было работать.

Заявки фрилансеров

Koza-Nostra
Ольга 
50 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
s245055
55 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

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