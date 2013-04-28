Нужно написать на 16 площадок по 18 объявлений. Объявление выглядит так: Название объявления: Атлас стрейч чёрный 140см/16мм/69г. 1кв. м Описание объявления: Атлас стрейч чёрный оптом и ...
Работа для новичков на сегодня-завтра
Нужно написать короткие (100-200 зн. с пробелами) отзывы к товарам женской тематики. Указывайте в заявке цену за 1 отзыв и количество, которое осилите в день. В личку не писать.
Оплата после проверки, ЯД, вебмани.
Возможно, выберу несколько исполнителей.
Отзывы постить не нужно- сдача работы в ворде.
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