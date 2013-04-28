Работа для новичков на сегодня-завтра

Нужно написать короткие (100-200 зн. с пробелами) отзывы к товарам женской тематики. Указывайте в заявке цену за 1 отзыв и количество, которое осилите в день. В личку не писать.

Оплата после проверки, ЯД, вебмани.

Возможно, выберу несколько исполнителей.

Отзывы постить не нужно- сдача работы в ворде.