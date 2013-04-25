Рерайт статей. Тематика финансы и кредиты.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка219 просмотров

Здравствуйте. Требуется человек, на выполнение работ по рерайту текстов. Тематика кредитование, финансы, банки.

Работа предусматривает кроме рерайта публикацию статей на сайт. Так что опыт работы с движком WordPress обязателен.

По деньгам устроит не больше 0.8$ руб за 1000 знаков без пробелов.

WordPress
12 лет назад
franklin90
Александр 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
29 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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