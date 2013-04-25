Рерайт статей. Тематика финансы и кредиты.

Здравствуйте. Требуется человек, на выполнение работ по рерайту текстов. Тематика кредитование, финансы, банки.

Работа предусматривает кроме рерайта публикацию статей на сайт. Так что опыт работы с движком WordPress обязателен.

По деньгам устроит не больше 0.8$ руб за 1000 знаков без пробелов.