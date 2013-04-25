Копирайтер-секретарь

Требуется человек, который может

1. грамотно писать по русски тексты описание услуг для компании занимающейся грузоперевозками.

2. сможет разобраться с нюансами работы грузоперевозчиков

Для написания текстов подготовлены ТЗ с объёмом и количеством ключей для каждой темы.

Для того что бы тексты были актуальными и несли полезную смысловую нагрузку, перед написанием текстов можно проконсультироваться по скайпу со специалист компании ckargo.ru .

Так же он может помочь - надиктовывать тезисы для текстов.

Текстов больше 100.

От кандидата требуется большое желание разобраться со спецификой грузоперевозок и усердие в работе.

За 1000 знаков - 2$