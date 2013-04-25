Нужно выполнять дешевый рерайт кулинарных рецептов и статей женской тематики. Без исходников. Уникальность от 97% по Etxt Антиплагиат.
Копирайтер-секретарь
Требуется человек, который может
1. грамотно писать по русски тексты описание услуг для компании занимающейся грузоперевозками.
2. сможет разобраться с нюансами работы грузоперевозчиков
Для написания текстов подготовлены ТЗ с объёмом и количеством ключей для каждой темы.
Для того что бы тексты были актуальными и несли полезную смысловую нагрузку, перед написанием текстов можно проконсультироваться по скайпу со специалист компании ckargo.ru .
Так же он может помочь - надиктовывать тезисы для текстов.
Текстов больше 100.
От кандидата требуется большое желание разобраться со спецификой грузоперевозок и усердие в работе.
За 1000 знаков - 2$
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