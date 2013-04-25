Сделать описания для раздела с аниме

Валерия хорошо справилась с задачей. Это уже второй заказ, который я делают у этого человека. На этот раз остался даже более довольным чем в прошлый. Видно, что Валерия для начала читает материалы на заданную тему, а потом умело вставляет ключевые слова, так, что бы читая их человек не спотыкался. В итоге получается хороший материал.