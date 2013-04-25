Сделать описания для раздела с аниме

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка112 просмотров

Требуется написать статью-описание с использованием ключевых слов для раздела сайта с аниме мультфильмами.

Требование:

- 100% уник

- легкая читаемость

- использование заданных ключевых слов в тексте

12 лет назад
Prykhodko_Ihor
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Valeriya-ya
Валерия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Валерия хорошо справилась с задачей. Это уже второй заказ, который я делают у этого человека. На этот раз остался даже более довольным чем в прошлый. Видно, что Валерия для начала читает материалы на заданную тему, а потом умело вставляет ключевые слова, так, что бы читая их человек не спотыкался. В итоге получается хороший материал.
Всем рекомендую и постараюсь самой не упускать отличного заказчика!)

Заявки фрилансеров

Valeriya-ya
Валерия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

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