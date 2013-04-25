20 статей, копирайт, английский

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок179 просмотров

Требуется написать 20 статей на фарма тематику для размещения в блогах

Язык: Английский

Обьем 45 тыс символов

срок 10-14 дней

Присылать лучше по 2 статьи в день, хуже по 3 через день.

темы вышлю списком исполнителю, отвечу на все вопросы.

могу сделать предоплату 30-40%

Опыт в фарма теме приветствуется.

Заявка со статьей примером приоритетнее других.

Спасибо.

12 лет назад
nickgatcha
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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