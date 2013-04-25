Ищем автора в студию копирайтинга

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки432 просмотра

В студию копирайтинга требуется любознательный автор

Мы ищем человека:

- с высшим филологическим образованием;

- умеющего грамотно и интересно излагать мысли;

- с опытом работы в сфере копирайтинга, интернет-маркетинга от 2-х лет;

- с хорошим портфолио работ;

- патологически пунктуального (сдаете тексты на час, два, три.. раньше, чем просим);

- со здоровым восприятием критики;

- готового работать только в нашей команде не менее 6 часов в день (совмещать не получится).

От нас:

- регулярный объем работ;

- обучение, мастер-классы опытных авторов, посещение «секретных» тренингов;

- достойная оплата работы (ежемесячная, еженедельная на выбор).

Напишите интересное письмо о себе и отправьте его по адресу [email protected]. Шаблонные резюме читать не будем. Подключите фантазию!

12 лет назад
vlogi
Вика 
42 года
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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