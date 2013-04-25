Небольшой SEO студии для выполнения временных работ нужен копирайтер/рерайтер. У нас уже есть штатный копирайтер. Поэтому, нужен человек для выполнения работ в том случае, когда штатный копирайтер не справляется с объёмами. Привлекать к работе будем ...
Ищем автора в студию копирайтинга
В студию копирайтинга требуется любознательный автор
Мы ищем человека:
- с высшим филологическим образованием;
- умеющего грамотно и интересно излагать мысли;
- с опытом работы в сфере копирайтинга, интернет-маркетинга от 2-х лет;
- с хорошим портфолио работ;
- патологически пунктуального (сдаете тексты на час, два, три.. раньше, чем просим);
- со здоровым восприятием критики;
- готового работать только в нашей команде не менее 6 часов в день (совмещать не получится).
От нас:
- регулярный объем работ;
- обучение, мастер-классы опытных авторов, посещение «секретных» тренингов;
- достойная оплата работы (ежемесячная, еженедельная на выбор).
Напишите интересное письмо о себе и отправьте его по адресу [email protected]. Шаблонные резюме читать не будем. Подключите фантазию!
Заявки фрилансеров
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