Небольшой SEO студии для выполнения временных работ нужен копирайтер/рерайтер. У нас уже есть штатный копирайтер. Поэтому, нужен человек для выполнения работ в том случае, когда штатный копирайтер не справляется с объёмами. Привлекать к работе будем время от времени, но в течение длительного срока (если качество текстов, отношение к работе нас устроит).

Тематика текстов — медицина, строительство, SEO.

Качества, которыми должен обладать кандидат:

- знание русского языка, грамотность;

- работоспособность;

- пунктуальность при выполнении заказа;

- серьёзное отношение к работе;

- досягаемость. Копирайтер не должен пропадать на неопределённое время. Бывает такое, что есть заказ, хочешь его дать человеку, а его нет. В таком случае, сотрудничество прерывается;

- желательно, знание основ SEO.

Перед выполнением конкретного заказа написание небольшого тестового задания (до 1000 знаков без пробелов) — обязательно.

Оплата — сдельная