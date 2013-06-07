Нужен ответственный копирайтер для написания статей, который бы мог гарантировать определенный объем работы в день. Основные требования (в зависимости от объема статьи): - 100% уникальность - отсутствие переоптимизации (по каким-либо ...
Нужен копирайтер/рерайтер
Небольшой SEO студии для выполнения временных работ нужен копирайтер/рерайтер. У нас уже есть штатный копирайтер. Поэтому, нужен человек для выполнения работ в том случае, когда штатный копирайтер не справляется с объёмами. Привлекать к работе будем время от времени, но в течение длительного срока (если качество текстов, отношение к работе нас устроит).
Тематика текстов — медицина, строительство, SEO.
Качества, которыми должен обладать кандидат:
- знание русского языка, грамотность;
- работоспособность;
- пунктуальность при выполнении заказа;
- серьёзное отношение к работе;
- досягаемость. Копирайтер не должен пропадать на неопределённое время. Бывает такое, что есть заказ, хочешь его дать человеку, а его нет. В таком случае, сотрудничество прерывается;
- желательно, знание основ SEO.
Перед выполнением конкретного заказа написание небольшого тестового задания (до 1000 знаков без пробелов) — обязательно.
Оплата — сдельная
Выбранный исполнитель
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