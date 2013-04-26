Причёски на средние волосы

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Завершен3 заявки187 просмотров

Добрых времени суток и успехов в работе. Статья для женщин. ТЗ в файле.

12 лет назад
Tatamatory
Татьяна 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Валентина, Вы Молодец! Выполнили проект безупречно, при этом ещё значимо перевыполнили план по количеству знаков. Профессионализм на высоком уровне. Советую Всем!
Благодарю за приятное сотрудничество! Татьяна умеет грамотно поставить задачу и сроки на её исполнение + мгновенная оплата работы! Всем рекомендую как порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад

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