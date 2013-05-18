5 статей про расчет вклада

не нужны 5 статей про расчет вкладов

Вы должны уметь считать и разбираться в финансах, чтобы написать их

Пишем уникальные статьи для людей.

От вас сроки, примеры работы - расчетные статьи

Тематику статей представляю я

Вот кратое содержание одной из них

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Тема статьи: Расчет вклада без капитализации

Текст статьи:

Берем реальный вклад любого банка – в статье фигурирует название банка

Используем его в качестве примера для расчета

1.формула при выплате процентов раз в месяц в дату вклада с учетом дней в году и числа дней между датами

2. Пример расчета 2-3 платежей за февраль, март, апрель – что и откуда берется

3. Налогообложение если ставка по вкладу больше ставки цб +5

Формула и пример расчета процентов для нескольких платежей при превышении ставки

4. Резидент и нерезидент

Формула и расчет для нерезидента

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Естественно я буду помогать вам, если будут вопросы

Мне важна правильность приводимых расчетов