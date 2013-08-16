Отзывы для салона красоты

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок225 просмотров

Необходимо написать осмысленные положительные отзывы о посещении салона красоты, как будто вы там побывали и вам все понравилось. Лучше для этой работы подойдут девушки. Цена 1 отзыва - 15 рублей. Оплата по WM. Суммарно необходимо 100 отзывов, но можно и меньше - оплата по факту. Сколько отзывов напишете, за столько и заплачу.

Поля для заполнения: имя, адрес почты (любой произвольный, не проверяется и не публикуется), заголовок отзыва, рейтинг (звездочки от 1 до 5), текст отзыва (минимум 300 символов).

Адрес сайта дам в личку.

12 лет назад
B2ron
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

im_regen
Людмила 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$10
3 дня
Отличный фрилансер. Все было сделано вовремя и качественно!
Работа творческая, интересная, оплата своевременна. Рекомендую!
Allinchik
Алина 
32 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
Отличный фрилансер. Все было сделано вовремя и качественно!
Четкое и грамотное ТЗ, моментальная оплата. Было приятно работать с Максимом.
Elena198
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Отличный фрилансер. Все было сделано вовремя и качественно!
Все супер!

Заявки фрилансеров

im_regen
Людмила 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
Allinchik
Алина 
32 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
Elena198
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

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