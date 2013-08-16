Отзывы для салона красоты

Необходимо написать осмысленные положительные отзывы о посещении салона красоты, как будто вы там побывали и вам все понравилось. Лучше для этой работы подойдут девушки. Цена 1 отзыва - 15 рублей. Оплата по WM. Суммарно необходимо 100 отзывов, но можно и меньше - оплата по факту. Сколько отзывов напишете, за столько и заплачу.

Поля для заполнения: имя, адрес почты (любой произвольный, не проверяется и не публикуется), заголовок отзыва, рейтинг (звездочки от 1 до 5), текст отзыва (минимум 300 символов).

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