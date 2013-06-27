Составление СЕО заголовков

Требуется специалист для составления грамотных сео заголовков на сайт.

Title и H1

Нужно правильно вписать ключи и сделать заголовок читабельным привлекательным для посетителя и для поисковых систем (в частности Яндекс)

заголовки к статьям о здоровье, питании, медицине.

Жду от вас стоимость за заголовок, стомимость за 1000 символов, время необходимое на составление 10 заголовков.

Требуется специалист уже со знаниями и умениями составления заголовков.