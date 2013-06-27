Составление СЕО заголовков

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Завершен3 заявки193 просмотра

Требуется специалист для составления грамотных сео заголовков на сайт.

Title и H1

Нужно правильно вписать ключи и сделать заголовок читабельным привлекательным для посетителя и для поисковых систем (в частности Яндекс)

заголовки к статьям о здоровье, питании, медицине.

Жду от вас стоимость за заголовок, стомимость за 1000 символов, время необходимое на составление 10 заголовков.

Требуется специалист уже со знаниями и умениями составления заголовков.

12 лет назад
sergeypolik
Сергей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Выбранный исполнитель

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
12 лет назад
$350
30 дней
Ответственный исполнитель. СЕО тексты/заголовки/описания заказываем, всё устраивает. Спасибо!
Очень понравилось работать с Сергеем - ответственный и приятный в общении заказчик. Все оплаты производились с срок, что выгодно отличает Сергея от других заказчиков)) Рекомендую всем для работ любых направлений!

Заявки фрилансеров

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
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